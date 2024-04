Ajacied zakt opnieuw door het ijs: 'Deze jongen kan er gewoon weinig van'

maakte geen goede indruk in tijdens Feyenoord – Ajax (6-0). De Deense rechtsback bewees volgens Valentijn Driessen opnieuw dat hij niet het benodigde niveau bezit om voor de Amsterdammers uit te komen.

Tijdens Kick-off wordt de Klassieker besproken, waarin Ajax een oorwassing kreeg van de ploeg uit Rotterdam. Pim Sedee stelt dat de buitenste spelers van Ajax misschien wel de belangrijkste oorzaken hiervoor waren. “Als Taylor de ene speler op de flank is en Gaaei de andere, tegen een Feyenoord wat er zo kort op zit… Ga er maar aan staan.”

Artikel gaat verder onder video

Valentijn Driessen vond vooral één van de twee genoemde Ajacieden slecht. "Taylor kan af en toe nog wel onder de druk uitvoetballen, maar Gaaei helemaal niet. Tegen Go Ahead deed hij het aardig in de eerste helft, maar deze jongen kan er gewoon weinig van. Hij heeft veel ruzie met de bal. Ik had wel verwacht dat er zoveel mis zou gaan bij Gaaei.”

Gaaei kwam afgelopen zomer over van Viborg FF en speelde tot dusver dertig officiële wedstrijden voor Ajax 1. De 21-jarige werd na recente zijn optreden tegen Go Ahead Eagles (1-1) veel geprezen. In dat duel maakte hij een mooi doelpunt. Aad merkte voor de Klassieker op dat hij de rechtsback erg goed vindt. Of de analist bij zijn standpunt blijft na de wedstrijd tegen Feyenoord, is nog maar de vraag.

