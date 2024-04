Ajax-leden plannen extra bijeenkomst over Kroes in op bijzondere datum

De leden van Ajax hebben een bijzondere dag uitgekozen voor de extra bijeenkomst die dient als voorbereiding op de Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders (BAVA) op dinsdag 21 mei. De bijeenkomst vindt plaats op 25 april, de geboortedag van Johan Cruijff, zo meldt de NOS. De bijeenkomst is uitgeschreven door de vereniging Ajax, vertegenwoordigd door de bestuursraad. Dat orgaan wil de ontmoeting gebruiken om een standpunt in te nemen op de BAVA.

De leden van Ajax zijn niet te spreken over de huidige gang van zaken binnen de club. De Raad van Commissarissen zag zich genoodzaakt om Alex Kroes, op 15 maart jongstleden begonnen aan zijn functie als algemeen directeur, met onmiddellijke ingang op non-actief te stellen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan handel met voorkennis. Kroes kocht een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen in. Michael van Praag, voorzitter van de RvC, liet er in harde bewoordingen geen misverstand over bestaan: voor de geschorste algemeen directeur is er geen weg meer terug.

Ruim honderd Ajax-leden zetten afgelopen weekeinde echter hun krabbel onder een brief gericht aan de bestuursraad. In die brief wordt opgeroepen om het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) af te wachten alvorens Kroes op straat te zetten of andere maatregelen te treffen. De Ajax-leden eisen bovendien een publieke verontschuldiging van Van Praag, die ‘met voorbedachten rade karaktermoord’ zou hebben gepleegd op Kroes. “Alex is niet alleen lid van onze vereniging, maar Alex is bovenal onze vriend en speler bij de Ajax Zaterdag Amateurs. Wij kennen Alex allemaal geruime tijd (sommigen van ons kennen hem al meer dan veertig jaar) en in onze ogen staat de integriteit van Alex buiten kijf. Daarnaast kennen wij hem als een hardwerkende professional die gerespecteerd wordt om zijn kennis en kunde”, zo staat in de brief.

Van Praag liet eerder deze week weten niet onwelwillend tegenover een officieuze ledenbijeenkomst te staan, maar het was wel aan de bestuursraad om die te organiseren. Een datum is er in elk geval gevonden: 25 april. “De vereniging Ajax, vertegenwoordigd door de bestuursraad, is een machtig orgaan binnen de club. Zo kan de grootaandeelhouder de raad van commissarissen naar hus sturen. De bestuursraad wil de inhoud van de bijeenkomst van 25 april gebruiken om een standpunt in te nemen op de buitengewone vergadering voor aandeelhouders van 21 mei”, zo schrijft de NOS. Tijdens de bijeenkomst van 21 mei wordt niet alleen de positie van Kroes besproken, maar komen ook de uitkomsten van het KPMG-onderzoek naar Sven Mislintat ter sprake.

