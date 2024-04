Ajax-supporters komen met harde woorden en zijn vol ongeloof door mededeling om 15:30 uur

Supporters van Ajax begrijpen weinig van de beslissing van John van 't Schip om op de bank te zetten in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Fans van de Amsterdammers zagen de aanvaller de afgelopen weken een goede indruk maken in het rood-witte shirt van Ajax, maar Van 't Schip maakt tegen de Tukkers geen plaats in zijn opstelling vrij voor Godts.

Dat Godts uit de basiself van Ajax verdwijnt, heeft te maken met de terugkeer van Brian Brobbey. De sterke aanvalsleider is hersteld van een hamstringblessure en wordt in de spits opgesteld. Het betekent dat er geen basisplek is voor Godts, die er bij de supporters van Ajax juist uitstekend op staat na zijn optredens in de afgelopen weken. Het onbegrip is dan ook groot bij aanhangers van de Amsterdamse club na het zien van de opstelling van Ajax om 15.30 uur.

Artikel gaat verder onder video

"Hlynsson is echt in niets beter dan Godts. Van 't Schip is gek", schrijft een supporter van Ajax, die net als veel andere Ajacieden liever had gezien dat Hlynsson naar de bank verwezen werd: "Het is echt helemaal niet meer te volgen dit", zo vindt een andere fan van Ajax. Van 't Schip wil gewoon geen creativiteit zien. Dat kan niet anders", stelt de supporter van de Amsterdammers. Het is een mening die veel gedeeld wordt door supporters van Ajax op sociale media.

🔗 Aad de Mos: 'Hij moet trainer van Ajax worden, helaas heeft hij één ding tegen zich'

Aad de Mos benoemt de ideale trainer voor Ajax. "Maar die jongen heeft één ding tegen, helaas."