Ajax-supporters woedend over vroegtijdige uithaal van Alex Kroes richting Sven Mislintat

Supporters van Ajax hebben dinsdag geschrokken gereageerd op het nieuws over de schorsing van Alex Kroes, de algemeen directeur van Ajax. Fans van de Amsterdammers herinneren Kroes aan het feit dat hij Sven Mislintat, de eerder dit seizoen ontslagen technisch directeur van Ajax, nog voor zijn aanstelling een meesteroplichter noemde.

Het nieuws van het vertrek van Kroes maakt veel los in Amsterdam. De algemeen directeur werd door de club aangewezen als een belangrijk persoon in het vormgeven van het nieuwe Ajax, dat onder meer een nieuwe trainer en technisch directeur nodig heeft. Die taken zal Kroes, door zijn onmiddellijke schorsing wegens het kopen van aandelen van Ajax met voorkennis, voorlopig niet kunnen uitvoeren. Het is nog maar de vraag of Kroes uiteindelijk terugkeert bij de Amsterdammers.

Supporters van de nummer vijf van de Eredivisie herinneren Kroes op sociale media aan zijn uitspraken in het verleden. In zijn boek noemde Kroes, voorafgaand aan zijn aanstelling bij Ajax, Mislintat een 'charmante zwendelaar' en een 'meesteroplichter': "Iets met een boomerang. Wat zal Mislintat vandaag lachen en hij heeft nog gelijk ook", schrijft Jan Verdonk, een van de makers van de Pantelic Podcast van Ajax.

Een andere supporter van Ajax stelt dat excuses van Kroes aan Mislintat wel op zijn plaats is na zijn eerdere uitspraken over de Duitse technisch directeur, die momenteel hard op weg is om bij Borussia Dortmund aan de slag te gaan. Hij zal daar de functie van sportief- of technisch directeur gaan bekleden.

