Alex Kroes vond veel genoemde Ajax-trainer geen optie en hield zijn komst tegen

Frank de Boer was voor Alex Kroes geen optie om trainer van Ajax te worden, zo heeft Mike Verweij onthuld in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De Boer werd de afgelopen tijd veel genoemd als potentiële opvolger van John van 't Schip na afloop van dit seizoen, maar hij was er onder leiding van Kroes niet gekomen.

De Boer is een van de trainers die in de afgelopen maanden veelvuldig aan Ajax wordt gelinkt, maar ook trainers als Pascal Jansen, Pepijn Lijnders en Dick Schreuder worden in verband gebracht met de Amsterdammers. De Boer was het bij Ajax onder leiding van Kroes in ieder geval niet geworden, zo meldt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf: "De Boer was voor Kroes geen optie", begint de Ajax-watcher van de ochtendkrant.

"Misschien is hij (De Boer, red.) voor de volgende algemeen directeur wél weer een optie", geeft Verweij aan. Kroes zou bij Ajax verantwoordelijk zijn voor het aanstellen van een nieuwe trainer, maar zijn schorsing brengt daar verandering in. "Heel veel dingen gaan nu wel weer schuiven. Stoplichten die op rood stonden kunnen weer op groen gaan, maar ik denk dat Ajax wel heel snel moet handelen en sowieso niet willen dat Michael van Praag daar heel lang zit", stelt de journalist.

