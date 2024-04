Analist in extase na historische Klassieker: 'Had helemaal geen Viagra nodig!'

Jan Boskamp heeft enorm genoten van de afgetekende overwinning van Feyenoord op Ajax van afgelopen zondag (6-0). De analist geeft bij Veronica Offside aan dat alleen een 10-0 einduitslag zijn dag nog beter had kunnen maken.

Presentator Wilfred Genee snijdt de Klassieker als onderwerp aan met een opmerkelijke vraag aan Boskamp. “Misschien een indiscrete vraag, maar heb je nog wel eens directies?” Boskamp reageert op een ludieke manier. “Het schijnt dat je van die blauwe pilletjes hebt.” Genee legt uit waarom hij bovenstaande vraag stelde. “Ik denk dat als er ooit een moment voor jou en een erectie moet zijn geweest, moet dat gister zijn geweest.”

Artikel gaat verder onder video

Boskamp begint verrassend genoeg direct over een ander groot sportevenement. Nederlands wielrenner Mathieu van der Poel won zondag namelijk overtuigend de klassieker Parijs-Roubaix. “Hij reed formidabel, toch. Dat was niet te geloven. Maar voor ons (Feyenoord-fans, red.) was het ook niet te geloven. Ze werden helemaal tureluurs getikt. Daar had ik helemaal geen Viagra voor nodig!”

Hugo Borst vraagt Boskamp vervolgens of hij nog een kater heeft. “Want het had natuurlijk 10-0 moeten worden.” De Feyenoord-fan reageert met een flinke lach op zijn gezicht. “Dat was helemaal schitterend geweest. Maar ja, als je die twee ballen op de stip legt, want die moesten er echt op. En Bergwijn gaf hem een koek, hè?”, refererend naar het moment waarbij de linksbuiten een tik uitdeelde aan Feyenoord-speler Bart Nieuwkoop.

Bekijk het fragment hieronder!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Royston Drenthe verbijsterd tijdens Feyenoord - Ajax, fans storen zich aan Mark van Rijswijk

Feyenoord is een strafschop onthouden tegen Ajax, zo vindt Royston Drenthe.