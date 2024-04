AS Roma spreekt zich met felle woorden uit tegen beslissing van de Serie A

AS Roma heeft zich in een statement uitgesproken tegen de beslissing van de Serie A om het gestaakte duel met Udinese op donderdag 25 april uit te spelen. De Romeinen vinden dat ze hierdoor te weinig rust krijgen in aanloop naar de eerste halve finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen.

De wedstrijd tussen Udinese en AS Roma van afgelopen zondag werd een kleine twintig minuten voor het einde gestaakt nadat Roma-verdediger Evan Ndicka plotseling naar het gras ging. Hierbij greep de Fransman naar zijn hart en gaf hij aan dat hij pijn voelde in zijn borst. Ndicka werd per brancard van het veld gedragen, maar was wel bij bewustzijn. Inmiddels maakt de verdediger het naar omstandigheden goed.

De competitieleiding van de Serie A heeft besloten dat de laatste twintig minuten van het duel op donderdag 25 april ingehaald zullen worden. Dat is drie dagen na de thuiswedstrijd tegen Bologna, drie dagen voor de uitwedstrijd tegen Napoli en een week voor de eerste halve finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen. Op de clubwebsite heeft Roma laten weten niet te spreken te zijn over de beslissing.

“AS Roma heeft met goede resultaten en vier opeenvolgende Europese halve finales bijgedragen aan de huidige UEFA-klassering en daarmee vijf plaatsen voor Italiaanse ploegen in de Champions League voor volgend seizoen”, schrijven de Romeinen in het statement. “Desondanks heeft president Lorenzo Casini vandaag een oneerlijke beslissing genomen, waardoor AS Roma een groot nadeel heeft tegen Bayer Leverkusen. Dat staat symbool voor een stap achteruit voor het hele Italiaanse voetbal. Iedereen binnen AS Roma zal blijven vechten tegen deze onrechtvaardige beslissing.”

