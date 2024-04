AZ heeft opvolger Eenhoorn binnen: nieuwe algemeen directeur start op 1 december

AZ heeft niet heel veel tijd nodig gehad om een nieuwe algemeen directeur te vinden. Nog geen twee maanden nadat Robert Eenhoorn aankondigde na dit seizoen een stap terug te doen, maken de Alkmaarders bekend dat Merijn Zeeman de functie met ingang van 1 december 2024 gaat bekleden. Zeeman is momenteel werkzaam als Sportief Directeur bij de succesvolle wielerformatie Team Visma | Lease a Bike.

Waar Ajax maanden op zoek was naar een opvolger van Edwin van der Sar, lang moest wachten tot Alex Kroes kon beginnen aan zijn functie, maar wegens zijn mogelijke handel met voorkennis opnieuw op zoek moet naar een nieuwe algemeen directeur, daar heeft AZ de zaken wat beter voor elkaar. De Alkmaarders kondigden begin februari het afscheid van Eenhoorn aan, die het na tien seizoenen voor gezien houdt. Met Zeeman staat diens opvolger al klaar. “De 45-jarige geboren Alkmaarder Zeeman start per 1 december 2024. Hoewel Eenhoorn per 1 juli 2024 aftreedt als statutair directeur, hebben wij hem bereid gevonden om tot eind december voor drie dagen per week de organisatie te ondersteunen en om een goede overdracht te faciliteren”, zo klinkt het.

Zeeman is vooral bekend om zijn werkzaamheden in de wielrenwereld. Hij is momenteel dus werkzaam als Sportief Directeur bij Team Visma | Lease a Bike, dat voorheen bekend stond als Team Jumbo Visma. Zeeman is ‘trots’ op zijn aanstelling als algemeen directeur van AZ. “Bij AZ ligt een sterk fundament. Jarenlang is zowel de sportieve als financiële en organisatorische basis zorgvuldig opgebouwd. Vanuit die sterke positie ga ik proberen mijn bijdrage te leveren om AZ de volgende stappen te helpen zetten. Na geweldige jaren bij Team Visma | Lease a Bike, verheug ik me om samen met de organisatie van AZ ook in de voetbalwereld volgende stappen te zetten. AZ staat bekend om de specifieke manier van werken, zowel op als buiten het veld. Deze cultuur, visie en werkwijze past mij goed”, vertelt de opvolger van Eenhoorn op de clubsite.

Directeur Voetbalzaken Max Huiberts is eveneens zeer blij met de komst van Zeeman. “Met Merijn halen we een ervaren en succesvol bestuurder naar onze club. Ook de voetbalkant gaat zijn voordeel doen met de jarenlange kennis en ervaring van Merijn in de topsport. We zijn dagelijks bezig om onze programma’s te verrijken en Merijn heeft een interessante achtergrond om daarin ook zijn bijdrage te leveren. Bovenal zegt de komst van Merijn veel over onze ambities die we de komende jaren blijven nastreven.”

