Bayern München deelt Arsenal nieuwe dreun uit en plaatst zich voor de halve finale

Bayern München heeft zich als tweede Duitse ploeg verzekerd van de halve finale van de Champions League. Arsenal werd met 1-0 verslagen in de eigen Allianz Arena. Na de 2-2 in de heenwedstrijd in Londen was een treffer van voldoende om de Engelse ploeg te vloeren. Succes in het miljoenenbal bood de ploeg van Thomas Tuchel de laatste strohalm om dit seizoen nog glans te geven.

Nadat de Rekordmeister afgelopen weekend na elf seizoenen heerschappij van de Duitse troon werd gestoten, kon de volledige focus op het Europese hoofdtoernooi gelegd worden. Daarbij kreeg De Ligt net als in de heenwedstrijd het vertrouwen centraal achterin bij Bayern München. Ondertussen lag Arsenal op pole position in de Premier League, maar het verloor de koppositie door op eigen veld pijnlijk te verliezen van Aston Villa. Het was voor de Londense formatie zaak zich vanavond te herpakken.

Het duurde lang voordat beide ploegen de schroom van zich afgooiden. De druk lag voornamelijk bij de Zuid-Duitsers, die al drie jaar op rij strandden in de kwartfinale van de Champions League. De afgelopen seizoenen waren Paris Saint-Germain, Villarreal en Manchester City het eindstation. In een tactisch schaakspel stichtte Bayern München in de eerste helft via Kane en Mazraoui gevaar. Bij Arsenal - dat voor het eerst sinds 2010 in de kwartfinale van het miljoenenbal stond - was Martinelli dichtbij de 0-1, maar hij vond Neuer op zijn weg.

In de Premier League had Arsenal de minst gepasseerde defensie, maar direct na de theepauze haalde de ploeg van Arteta opgelucht adem. Goretzka en Guerreiro troffen in één aanval de paal. Na ruim een uur spelen viel de 1-0 alsnog. Een vastgenagelde Londense verdediging zag Kimmich - uit een voorzet van Guerreiro - kiezelhard raak koppen. In het seizoen 2008-2009 behaalde Arsenal voor het laatste de halve finale van de Champions League, maar een comeback bleef uit. Neuer hield eenvoudig zijn doel schoon in de slotfase en pakte een uniek record. De Duitse doelman hield voor de 58e keer zijn doel schoon in de Champions League en passeerde daarmee mederecordhouder Iker Casillas. De Duitsers behaalden zo voor het eerst sinds 2020 de halve finale en treffen in de laatste horde voor de finale de winnaar van Manchester City tegen Real Madrid.

