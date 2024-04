Bayer Leverkusen kan kampioenschap ruiken door sensationele nederlaag Bayern München

Bayern München leek zaterdagmiddag op weg naar een probleemloze zege bij 1.FC Heidenheim, maar was na twee knotsgekke minuten weer helemaal terug bij af. Tien minuten voor tijd werd het zelfs nog gekker voor de ploeg van Thomas Tuchel, toen diezelfde Kleindienst Bayern een mokerslag uitdeelde in de titelstrijd in de Bundesliga.

Heidenheim - Bayern München

Harry Kane zette Bayern met zijn 38ste doelpunt van dit seizoen na ruim een halfuur spelen op 0-1. Omdat hij ook al twaalf keer een assist verzorgde, is de Engelsman de eerste speler in de grootste vijf competities van Europa die dit seizoen direct betrokken is bij 50 (!) doelpunten. Serge Gnabry tekende op slag voor rust voor de 0-2, waarmee de topclub in een zetel op de overwinning af leek te stevenen.

Niets bleek na rust echter minder waar, toen Sessa na vijf minuten de aansluitingstreffer verzorgde. Nauwelijks bekomen van de schrik was het bij de eerste de beste aanval daarna opnieuw raak: Tim Kleindienst ontsnapte aan de aandacht van Kim min-Jae en Dayot Upamecano, die in het centrum van de verdediging de voorkeur krijgen boven Matthijs de Ligt. De clubtopscorer van de promovendus passeerde Bayern-keeper Sven Ulreich eveneens: 2-2. Diezelfde Kleindienst bezorgde de fans van Heidenheim nog meer vreugde, toen hij zelfs voor de 3-2 zorgde. De promovendus wist de stand vast te houden en deelt daarmee een mokerslag uit aan Bayern in de strijd om het kampioenschap in de Bundesliga.

FC Union Berlin - Bayer Leverkusen

Koploper Bayer Leverkusen heeft optimaal geprofiteerd van het puntverlies van Bayern. De ploeg van Xabi Alonso wist de uitwedstrijd bij Union Berlin om te zetten in een 0-1 zege door een benutte penalty van Florian Wirtz in de achtste minuut van de blessuretijd van de eerste helft. Door de winst van Leverkusen en de nederlaag van Bayern, kan de stuntploeg volgende week de titel binnenslepen. Het verschil tussen beide ploegen is nu zestien punten, met nog zes wedstrijden te spelen. Als Leverkusen volgende week in eigen huis wint van Werder Bremen, is het kampioen van de Bundesliga.

Freiburg - RB Leipzig

RB Leipzig en Xavi Simons hebben zaterdagmiddag met speels gemak af weten te rekenen met Freiburg. De subtopper keek al na 54 minuten tegen een 0-4 voorsprong aan door goals van Amadou Haidara, Loïs Openda (twee keer) en Benjamin Sesko. Vincenzo Grifo deed in de 59 minuut wat terug namens de thuisploeg.

