Jan Boskamp kwaad aangekeken op uitspraak over Feyenoord: 'Moet ik dan liegen?'

Jan Boskamp zegt dat hij 'kwaad aangekeken' is op een uitspraak die hij eind februari deed over Feyenoord-spits . Het clubicoon vergeleek de Mexicaan, die sinds de winterstop het scoren bijna helemaal verleerd lijkt, met zijn voorganger Nicolai Jørgensen, die na het kampioensjaar 2016/17 steeds verder wegzakte.

De Deen trof in dat bewuste jaar 21 keer doel, en had daarmee een groot aandeel in het binnenslepen van de eerste landstitel die de Rotterdammers deze eeuw mochten bijschrijven op het palmares. Giménez was op zijn beurt helemaal los in de eerste seizoenshelft, waarin hij alleen in de Eredivisie al achttien keer scoorde. Na de jaarwisseling vond de 22-jarige Mexicaan echter nog maar drie keer het net. "Ik zweer dat hij op die Jørgensen gaat lijken", merkte Boskamp eind februari dan ook op in Veronica Offside. "Hij raakt geen knikker meer."

Die opmerking werd Boskamp niet in dank afgenomen, zegt hij anderhalve maand later in de Vandaag Inside-rubriek Koffie met Jan. "Ik werd er een beetje kwaad op aangekeken dat ik zei 'Als het maar geen Jørgensen wordt'", vertelt Boskamp. "Maar wat moet ik dan, zitten te liegen of zoiets?". Ondanks het drastisch teruglopen van de doelpuntenproductie meent de oer-Feyenoorder dat Giménez zondag 'gewoon' in de basis hoort als de Rotterdammers de bekerfinale tegen NEC spelen.

Bekijk hieronder het hele fragment uit Koffie met Jan, waarin Boskamp ook ingaat op de keeperskwestie waarover Arne Slot zich vorige week al duidelijk uitsprak.

