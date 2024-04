Peter Bosz compleet overdonderd: 'Eerlijk gezegd geen rekening mee gehouden'

PSV-trainer Peter Bosz werd compleet verrast door het onverwachte puntverlies dat Feyenoord donderdagavond leed tegen hekkensluiter FC Volendam. De oefenmeester van de Eindhovenaren onthult een dag later dat hij tijdens de in 0-0 geëindigde wedstrijd zat te eten met technisch directeur Earnest Stewart en hun beider echtgenotes.

"Het was heerlijk", citeert Voetbal International de woorden van Bosz tijdens de persconferentie van vrijdag. Het duo was daardoor helemaal niet bezig met de wedstrijd die de enige overgebleven titelconcurrent aan het spelen was: "We hadden het helemaal niet gevolgd. Na het eten vroeg een van onze vrouwen zich nog af wat Feyenoord zou hebben gedaan."

Artikel gaat verder onder video

Daarop werd Bosz compleet verrast door het eindresultaat van wedstrijd tussen de club die hij als speler diende en de hekkensluiter van de Eredivisie: "Toen keken we en bleek het 0-0. Het is niet netjes om tijdens het eten op je telefoon te blijven, dus we hebben het pas na het eten bekeken. Ik had er heel eerlijk gezegd geen rekening mee gehouden, maar het blijkt dus wel weer dat het ook allemaal niet zo vanzelfsprekend is."

Door het gelijkspel bedraagt het gat tussen PSV en Feyenoord op de ranglijst negen punten, met nog zes speelronden te gaan. De Eindhovenaren, die midweeks met 0-2 zegevierden bij Excelsior, spelen zaterdagavond om 18.45 uur thuis tegen AZ. Feyenoord komt een dag later in actie: om 14.30 uur wordt in De Kuip afgetrapt voor De Klassieker tegen Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten mist PSV'er in Oranje: 'Ik vind hem beter dan Wieffer of misschien zelfs dan Reijnders'

Marco van Basten pleit voor een speler van PSV in Oranje. "Hoe is het met hem? Ik vind dat hij ook wel echt een plek verdient."