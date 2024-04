Chris Woerts komt in Vandaag Inside met nieuws over onderzoek naar Mislintat

Alex Kroes staat bij Ajax momenteel weliswaar in het middelpunt van de belangstelling, maar het zou goed kunnen dat op korte termijn de focus weer even op Sven Mislintat komt te liggen. Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, maakte dinsdag bekend dat het KPMG-onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling door de Duitser is afgerond. Het persbericht daarover laat nog even op zich wachten, maar volgens Chris Woerts staat er ‘eigenlijk niks’ in de uitkomsten van het onderzoek.

Woerts was dinsdagavond aangeschoven in Vandaag Inside om onder meer zijn licht te laten schijnen over de schorsing en het nakende vertrek van Kroes bij Ajax. De kersverse algemeen directeur is met onmiddellijke ingang geschorst omdat hij met voorkennis zou hebben gehandeld door een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 aandelen van Ajax aan te schaffen. Kroes zelf legt zich niet zomaar neer bij dit besluit, maar Van Praag heeft de deur voor hem al definitief gesloten. Woerts is echter van mening dat niet alleen Kroes, maar ook Van Praag en zijn collega-commissarissen in de spiegel moeten kijken.

Artikel gaat verder onder video

“De Raad van Commissarissen heeft hier heel slordig gehandeld. Ze hadden acht maanden geleden ook kunnen vragen: joh, geef even de spreadsheet met al die data. Ze hebben het in plaats daarvan laten voortborduren”, zo klonk het namens Woerts. Volgens de zakenman en directeur van CWO Consultancy & Marketing speelde er echter meer tussen Woerts en de commissarissen. Dat kan naar verluidt niet los worden gezien van het onderzoek naar Mislintat. De Duitser begon vorig jaar mei aan zijn functie als directeur voetbalzaken van Ajax, maar werd op 24 september alweer op straat gezet. Niet lang daarvoor bracht de NOS een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat Mislintat de Kroatische verdediger Borna Sosa via een zakenrelatie naar Amsterdam had gehaald.

Ajax besloot vervolgens om het accountants- en adviesbureau KPMG in te schakelen voor een onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling door Mislintat. Daarbij is gekeken naar alle door Mislintat afgeronde inkomende transfers. “Kroes is geestelijk onafhankelijk én financieel onafhankelijk. Dat KPMG-rapport komt binnenkort naar buiten. Daar staat eigenlijk niks in, heel futloos”, weet Woerts, volgens wie er geen nieuwe sancties worden opgelegd. “En Kroes heeft gezegd dat hij niet bij voorbaat akkoord gaat met de uitkomsten van dat rapport. Hij heeft zich dus heel onafhankelijk opgesteld. Hij heeft heel geconcentreerd in die twee weken - het waren twee fantastische weken - een aantal lijken uit de kast zien komen. Maar hij heeft gezegd: ho, ho commissarissen. Ik ga dit anders oplossen. Er was dus eigenlijk al frictie.”

Onduidelijk is wanneer de uitkomsten van het KPMG-onderzoek naar Mislintat precies met de buitenwereld worden gedeeld. Van Praag liet dinsdag gevraagd door de NOS weten dat het persbericht er al ligt, maar dat het ‘nu even is overschaduwd door wat hier gebeurt’, doelend op de situatie met Kroes.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoe rijk is Alex Kroes? Dit is het vermogen van de geschorste directeur van Ajax

Voor het geld hoeft Alex Kroes het al lang niet meer te doen, zou je denken.