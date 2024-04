De beelden: De Telegraaf zorgt met stiekem filmen gesprek met Mislintat voor veel walging

Het gesprek tussen Sven Mislintat en De Telegraaf-verslaggever Jeroen Holtrop brengt nogal wat teweeg. Laatstgenoemde reisde in opdracht van zijn werkgever af naar Duitsland om de voormalig technisch directeur van Ajax te ondervragen over zijn werkzaamheden in Amsterdam. Mislintat had in eerste instantie geen zin om Holtrop te woord te staan, maar liet zich uiteindelijk toch even uit over zijn ervaringen in de Johan Cruijff ArenA. Het gesprek is stiekem gefilmd.

Mislintat begon in mei vorig jaar aan zijn functie als technisch directeur van Ajax, maar lang duurde het huwelijk niet. De Duitser werd op 24 september na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord op straat gezet. Daarvoor was het al tijden onrustig rond de persoon van Mislintat. De aanstelling van Maurice Steijn als hoofdtrainer pakte slecht uit, zijn aankopen - voor in totaal meer dan honderd miljoen euro - voldeden niet en dan was er ook nog het onderzoek van de NOS, waarin Mislintat werd beschuldigd van mogelijke belangenverstrengeling bij de door zijn afgeronde transfers.

Artikel gaat verder onder video

Mislintat vertrok eind september dus uit Amsterdam, maar rustig werd het niet. Vooral De Telegraaf is er met gestrekt been ingegaan bij de Duitse bestuurder, die eigenlijk vanaf het begon al niets goeds kon doen. Dat gevoel maakt hij ook duidelijk in het gesprek met Holtrop, dat dus stiekem is opgenomen (zonder dat Mislintat zelf in beeld komt). De reacties op de video zijn niet mals. “Stiekem filmen, jullie zijn echt walgelijk”, zo leest het onder meer in de comments op Instagram. Ook op X zijn de reacties niet mals. “Weinig verrassend maar het ontbeert De Telegraaf weer elke vorm van klasse. Onze mediapartner is het enige ‘deel’ van de club dat een lager niveau aantikt dan Ajax zelf. Schande dat Ajax niet al jaren geleden de handen af heeft getrokken van Telesport Voetbal en daarmee de gehele Telegraaf”, zo schrijft een Ajax-fan.

Ajax-watcher Mike Verweij beticht Mislintat van ‘0,0 zelfreflectie’, maar daar is zeker niet iedereen het over eens. Integendeel zelfs. “Toch knap dat De Telegraaf precies het omgekeerde van hun doel bereikt, enige sympathie en begrip voor Mislintat. Want los van een aantal vage en overbetaalde aankopen, hij heeft gewoon gelijk dat het niet alleen hem is aan te rekenen en dat de problemen veel structureler zijn”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Groot nieuws aanstaande bij Ajax: 'Drie koppen gaan op zeer korte termijn rollen'

Er gaan op korte termijn nog meer koppen rollen bij Ajax, zo voorspelt Mike Verweij.