Derksen wijst schuldigen voor Ajax-chaos aan: 'Dat is een ramp geweest voor dat bedrijf'

In de Vandaag Inside-uitzending van vrijdagavond wordt met tafelgast Hélène Hendriks de complete chaos bij Ajax ontleed. Johan Derksen noemt een aantal beslissingen die de Raad van Commissarissen van de club, momenteel voorgezeten door Michael van Praag, de afgelopen jaren heeft genomen een 'ramp voor dat bedrijf'.

Donderdag werd duidelijk dat Van Praag heeft nagelaten de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij zijn aanstelling als RvC-voorzitter te informeren dat hij honderd clubaandelen in bezit heeft. Die schafte hij overigens al aan toen Ajax, onder zijn voorzitterschap, als eerste en vooralsnog enige Nederlandse club de gang naar de beurs maakte. Eerder in de week werd de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes door de RvC op non-actief gezet omdat hij een - veel groter - aandelenpakket in bezit bleek te hebben, waarvan hij het laatste deel bovendien vlák voordat hij in de zomer van 2023 de bevestiging kreeg dat hij zijn 'droombaan' in de Johan Cruijff ArenA zou gaan bekleden.

Artikel gaat verder onder video

Derksen is het eens met de bestuursraad van Ajax, die in tegenstelling tot de RvC in meerderheid voor een mildere opstelling richting Kroes zou zijn. "Het is dom geweest van hem (Kroes, red.), het was dom", zegt de besnorde analist. "Het is door rood licht rijden. Maar ik vind het schandelijk als je nou hoort wat er met Van Praag gebeurd is. Die zegt dat hij een administratieve fout gemaakt heeft, en Alex Kroes heeft een misdrijf gepleegd. Dat is een beetje selectieve verontwaardiging. Misschien vinden ze Kroes te lastig."

Die mening wordt aan tafel breed gedeeld. Hendriks vermoedt dan ook dat het schorsen van Kroes een andere reden heeft dan het aandelenpakket dat de oprichter van SEG en voormalig Go Ahead Eagles-eigenaar en AZ-directeur in handen heeft. "Het is een stammenstrijd. Het is maar net hoe graag je hem wil hebben." Derksen denkt ook dat Kroes is gestruikeld over zijn voornemen om 'die hele ouwe hap' eruit te werken: "Dan krijg je dit soort taferelen."

En dat terwijl de RvC 'ook heel wat miskleunen op zijn geweten heeft', stelt Derksen: "Die hebben de verkeerde directeur gehaald (Sven Mislintat, red.), en de verkeerde manager, die hockeyer en zo (Maurits Hendriks, red.). Dat is een ramp geweest voor dat bedrijf." Genee concludeert dat het kopen van aandelen door Kroes 'niets met zelfverrijking te maken heeft. Dat onderschrijft Derksen: "Nee, dit is peanuts. Die man is multimiljonair, die heeft een vermogen van vijftien miljoen. Dus dat is het niet."

