Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot wijst tegen FC Volendam vervanger van Hartman aan

Feyenoord-trainer Arne Slot wijst aan als vervanger van . Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Hartman liep afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht een zware knieblessure op en komt daardoor in het restant van dit seizoen niet meer in actie. Hancko is naar verluidt de aangewezen man om de Oranje-international te vervangen op de linksbackpositie. Om te beginnen donderdagavond op bezoek bij FC Volendam.

De blessure van Hartman is een flinke klap voor Feyenoord en natuurlijk de speler zelf. De linksback was bezig aan een sterk seizoen en stevende af op een basisplaats bij het Nederlands elftal tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland van komende zomer. Hartman moest de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland weliswaar aan zich voorbij laten gaan, maar was wel fit genoeg om bij Feyenoord te starten tegen FC Utrecht. Hij moest zich echter na een half uur al laten vervangen. Hartman raakte geblesseerd bij een ongelukkige actie en een paar uur na afloop van de ontmoeting in De Kuip werd duidelijk dat hij er een zware knieblessure aan heeft overgehouden.

Artikel gaat verder onder video

Slot ging door het uitvallen van Hartman schuiven met zijn defensie. Hij heeft met Marcos López weliswaar een stand-in voor de linksbackpositie op de bank zitten, maar liet tegen FC Utrecht Bart Nieuwkoop invallen als vervanger van Hartman. Daardoor ging Lutsharel Geertruida naar het centrum en werd Hancko de linksback. Laatstgenoemde vulde die rol uitstekend in. Zo schoot hij zijn ploeg op fraaie wijze op een 3-2 voorsprong en had hij daarmee een belangrijk aandeel in de uiteindelijke 4-2 overwinning. Slot ziet voor het bezoek aan FC Volendam geen reden om verder te sleutelen aan zijn defensie.

Timon Wellenreuther verdedigt het doel. Justin Bijlow maakte eerder deze week zijn rentree op het trainingsveld, maar is er naar verwachting donderdagavond nog niet bij. De defensie bestaat dus uit Nieuwkoop, Geertruida, Thomas Beelen en Hancko. Op het middenveld houdt Slot vast aan Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki en Quinten Timber. Voorin moeten Yankuba Minteh, Santiago Giménez en Igor Paixão FC Volendam een nieuwe vervelende avond bezorgen. Feyenoord loopt bij een zege nóg verder uit op FC Twente. Het verschil tussen beide ploegen was bij aanvang van deze speelronde al negen punten en dat kan door het gelijkspel van FC Twente bij sc Heerenveen oplopen tot elf.

FC Volendam staat bij een zege de laatste plaats af aan Vitesse. Maar de laatste keer dat de club uit het vissersdorp een competitiewedstrijd wist te winnen was op 16 december (1-2 tegen sc Heerenveen). Het treffen in Noord-Holland begint donderdagavond om 18.45 uur.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Geertruida, Beelen, Hancko; Wieffer, Zerrouki, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.

