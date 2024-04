Driessen geeft Slot ongevraagd advies: 'Ik zou hem direct op de bank zetten'

Feyenoord-trainer Arne Slot krijgt ongevraagd advies van zijn goede vriend Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf zou direct weer terugverwijzen naar de bank nu eerste keus , na maanden absentie, deel uitmaakt van de wedstrijdselectie die zondag het uitduel bij Fortuna Sittard speelt.

In de podcast Kick-Off van de ochtendkrant wordt de keeperskwestie in Rotterdam-Zuid onder de loep genomen. "Bijlow keert terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. Wellenreuther doet het goed, PSV schijnt interesse te hebben", schetst presentator Pim Sedee de situatie. Driessen is echter resoluut: "Ik zou hem direct weer op de bank zetten, Wellenreuther."

"In principe heeft onze vriend Slot altijd gezegd dat Bijlow zijn eerste keeper is. Dat heeft hij vorig jaar ook laten zien: op het moment dat hij fit is, staat hij altijd onder de lat." Toch ziet de journalist wel een reden voor de trainer om de wissel onder de lat nog even uit te stellen: "Nu heb je als bijkomstig probleem, tussen aanhalingstekens, de bekerfinale. Die jongen heeft zoveel gekeept, dus ik kan me het voorstellen dat hij het rekt tot en met de bekerfinale, en dat Bijlow daarna in het elftal komt."

Slot kondigde vrijdag aan dat Wellenreuther het doel van de Rotterdammers inderdaad gaat verdedigen als NEC op 21 april de tegenstander is in de eindstrijd van het bekertoernooi. Daarmee krijgt de Duitser al meer dan een van zijn voorgangers, stipt Driessen aan: "We hebben Olfir Marciano gezien, die keepte (in het seizoen 2021/22, red.) heel lang voor de finale van de Conference League. Maar toen was het de finale en stond Bijlow gewoon onder de lat. En die jongen heeft het ook niet zo slecht gedaan, want met hem hebben ze gewoon de finale van de Conference League gehaald, toentertijd. Maar Wellenreuther vind ik een mindere keeper dan Bijlow. Dat vond alles en iedereen bij Feyenoord, want daarom stond Bijlow altijd onder de lat."

