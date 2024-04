Driessen zet grote vraagtekens bij Ajax-besluit: 'Dat is natuurlijk wel een probleem'

Valentijn Driessen zet een groot vraagteken bij de beslissing van Ajax om de geschorste algemeen directeur Alex Kroes voorlopig niet te vervangen door een interim-directeur. Zijn werkgever De Telegraaf wist eerder op de vrijdag te melden dat een drietal kopstukken intern de taken van Kroes op zich zullen nemen. Driessen vraagt zich echter af of één van hen, financieel directeur Susan Lenderink, daar wel de juiste persoon voor is.

Kroes werd op 2 april, amper twee weken na zijn eerste werkdag, plotsklaps geschorst vanwege de aankoop van een pakket clubaandelen in de zomer van 2023, vlak voordat duidelijk werd dat hij de directeurspositie daadwerkelijk zou gaan bekleden. Op 21 mei zal de raad van commissarissen die beslissing toelichten op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). De bestuursraad, die 73 procent van de clubaandelen vertegenwoordigt, dringt er bij de rvc echter op aan om Kroes 'in welke rol dan ook' voor de club te behouden.

Driessen noemt het in de podcast Kick-Off 'natuurlijk wel heel logisch' dat Ajax nu niet voor een interim-directeur kiest. "Over vijf weken, op 21 mei, dan is die vergadering. Daar kun je rustig op wachten. Dan werd er geschermd met de reglementen van de KNVB, dat je een directeur moet hebben enzo, maar daar kun je natuurlijk een uitzondering voor een week voor krijgen", zegt de chef voetbal van de ochtendkrant. Clubwatcher Mike Verweij zegt even daarvoor dat het drietal 'wat harder gaat lopen' om de taken van Kroes erbij uit te voeren. Driessen reageert: "Hoe hard Beuker kan lopen weten we niet, maar Geelen loopt al op maximale snelheid, die heeft volgens mij net weer een sponsor verlengd (TUI, red.)."

De derde tijdelijke opvolger van Kroes vindt Driessen echter minder logisch: "Susan Lenderink, ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Die liep al verschrikkelijk op haar tenen. En er is natuurlijk al een hele hoop fout gegaan onder haar bewind", verwijst de journalist onder meer naar de afgelopen transferzomer. Lenderink stemde destijds in met alle twaalf de aankopen die Sven Mislintat binnenbracht in Amsterdam. "Dus ik weet niet of het verstandig is om haar mee te laten lopen of extra werk te verzetten. Of zij daartoe wel capabel genoeg is."

