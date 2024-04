Cristian Willaert weet het zeker: Maurice Steijn keert terug in de Eredivisie

Maurice Steijn is met ingang van het komende seizoen de nieuwe hoofdtrainer van sc Heerenveen. Dat durft ESPN-presentator Cristian Willaert met zekerheid te zeggen. Steijn was woensdagavond aanwezig in het Abe Lenstra Stadion voor de ontmoeting tussen sc Heerenveen en FC Twente en volgens Willaert niet alleen om naar de verrichtingen van zijn zoon te kijken.

Steijn begon het huidige seizoen nog als trainer van Ajax, maar na een aantal dramatische maanden besloot hij op te stoppen. De Hagenaar, die Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen nog naar een knappe zesde plaats én de finale van de play-offs voor Europees voetbal loodste, werd vervolgens door Kenneth Pérez naar voren geschoven als opvolger van Phillip Cocu bij Vitesse, maar de Arnhemmers kozen voor een andere invulling van het hoofdtrainerschap. Het bleef lang stil rond Steijn, totdat begin vorige maand een foto van hem opdook in een hotel in Friesland.

Artikel gaat verder onder video

Steijn was naar verluidt naar het Friese Wolvega afgereisd voor een gesprek met de clubleiding van sc Heerenveen over de positie van hoofdtrainer. Niet lang daarna maakten de Friezen bekend dat Kees van Wonderen bezig is aan zijn laatste maanden op de bank in Heerenveen. Steijn zou in beeld zijn als opvolger van Van Wonderen. Volgens Willaert mag de Hagenaar zich zelfs als trainer van sc Heerenveen noemen. “Welkom terug in Heerenveen. Nog zes minuten en dan gaat de bal rollen bij Heerenveen tegen Twente. Dat weet ook deze man: Maurice Steijn. Niet alleen aanwezig om zijn zoon te bewonderen, maar hij is natuurlijk ook de trainer van Heerenveen in het volgende seizoen”, sprak de presentator een paar minuten voor de aftrap.

“Jij weet dat Maurice Steijn trainer wordt van Heerenveen?”, vroeg analist Kees Kwakman vervolgens aan zijn collega, die er heel zeker van lijkt. “Neem nou maar van mij aan: dat komt rond”, zo klonk het. Steijn zag zijn mogelijke toekomstige werkgever een knap punt pakken tegen FC Twente (3-3). Mocht Steijn daadwerkelijk aan de slag gaan in Friesland, dan begint hij daar aan zijn zevende klus als hoofdtrainer. De Hagenaar was in het verleden werkzaam bij ADO Den Haag, VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda, Sparta Rotterdam en Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walging om interview Ricky van Wolfswinkel: 'Wat een dikke middelvinger naar je eigen club!'

Ricky van Wolfswinkel heeft na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en Heracles Almelo gereageerd op het vertrek van Joshua Brenet.