'Enkele maanden geleden al signalen dat er iets rond Alex Kroes aan de hand zou kunnen zijn'

Binnen Ajax 'leeft het gevoel' dat er 'meer speelt' dan alleen de clubaandelen die de dinsdag geschorste Alex Kroes aanschafte in de periode voorafgaand aan de bekendmaking van zijn aanstelling als algemeen directeur. Dat zegt podcastmaker Neal Petersen van FC Afkicken in een live-uitzending van datzelfde kanaal. In de uitzending wordt ook gesteld dat 'enkele maanden geleden' al duidelijk was dat er mogelijk iets zou spelen rond Kroes, en wordt de rol van de in september vertrokken RvC-voorzitter Pier Eringa belicht.

Dinsdagochtend werd duidelijk dat Kroes in de periode tot aan 26 juli 2023 in totaal 42.500 aandelen in Ajax aankocht, terwijl op 2 augustus bekend werd dat hij als algemeen directeur aan de slag zou gaan in de Johan Cruijff ArenA. Om die reden besluit de RvC de op 15 maart aangetreden algemeen directeur per direct te schorsen, en aan te sturen op een definitief vertrek. In een uitgebreide reactie laat Kroes weten destijds melding van zijn aandelenpakket bij de Raad van Commissarissen te hebben gedaan, en hebben gevraagd hoe hiermee om te gaan. "Die vraag is tot op heden niet beantwoord", stelt de bestuurder in zijn statement op LinkedIn.

Petersen pleegt tijdens de live-uitzending buiten beeld een aantal telefoontjes, naar eigen zeggen naar mensen 'binnen en buiten de club', en reageert. "Ik heb geen breaking news, maar het speelt momenteel binnen Ajax dat er meer aan de hand moet zijn dan alleen dit", zegt Petersen. "Over de aankoop van de aandelen, laat ik het zo zeggen: hij was dus nog niet in dienst. Maar ik heb meerdere juristen gesproken en die zeggen: 'Eigenlijk, ondanks dat je nog niet in dienst bent, ben je dan al in overtreding."

"Maar je kan je dus ook afvragen, dat als Ajax dit wist, waarom er niet eerder is gehandeld. Waarom het nú naar buiten is gekomen." De eveneens aanwezige Lars Jesse van Eijden van de Pantelic Podcast stelt 'enkele maanden geleden' al signalen te hebben opgevangen dat er 'weleens iets rond Kroes aan de hand zou kunnen zijn'. "Maar er gebeurde maar niets, het bleef rustig en hij liep twee weken geleden de ArenA binnen", zegt Van Eijden. "Hij staat best wel bekend dat een man visie, ik denk dat hij toen als een soort wervelwind is gaan razen (...) en dat er ook een paar mensen binnen de organisatie zijn geschrokken, van: 'Wat hebben we hier nou weer binnengehaald?" Daarmee onderschrijft hij de zienswijze van oud-prof Willie Overtoom, die op X het vermoeden uitsprak dat het feit dat 'weinig mensen baanzekerheid hadden sinds zijn komst' weleens de reden voor het plotseling schorsen van Kroes zou kunnen zijn.

Update 12.41 uur: Edwin Lugt, onder meer voormalig voorzitter van Go Ahead Eagles, sluit zich aan bij bovenstaande conclusie. Op X wijst hij erop dat de aandelen die Kroes vlak voor zijn aanstelling verwierf inmiddels meer dan tien procent minder waard zijn. "Zijn 'voorkennis' was in ieder geval niet gericht op (snel) financieel gewin - iets dat ALTIJD het doel van voorkennis is", stelt Lugt onomwonden. "Is het wellicht een afrekening omdat Alex bepaalde mensen binnen de club tegen zich in het harnas heeft gejaagd?", vraagt Lugt zich tot slot af.

Eringa

Petersen verwijst op zijn beurt naar de turbulente zomer die Ajax doormaakte en stelt dat het 'fout' is gegaan bij de overdracht die Pier Eringa deed toen hij terugtrad als voorzitter van de Raad van Commissarissen en werd opgevolgd door Michael van Praag. "Dit wordt gemeld en komt bij iemand terecht. Op dat moment (in de zomer van 2023, red.) was Mislintat net bezig om 130 miljoen euro uit te geven. Daar ligt op dat moment de focus op, want Kroes komt later. Eringa heeft waarschijnlijk dit dossier bij zich gehad. Die moest vertrekken (op 27 september, red.), heeft toen waarschijnlijk in de wandelgangen tegen iemand gemeld: 'Hier moeten we nog even induiken, want Kroes heeft dit aan ons gevraagd', en zo is het een beetje blijven liggen."

De koers van het aandeel AFC Ajax NV bedroeg op 26 juli 2023 € 11,25, de slotkoers afgelopen donderdag was € 10,10. Een prijsdaling van >10% sinds Alex Kroes zijn laatste ‘plukje’ aandelen Ajax kocht.

Zijn ‘voorkennis’ was in ieder geval niet gericht op een (snel) financieel… — Edwin Lugt (@EdwinLugt) April 2, 2024

