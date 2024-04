Xavi komt twee dagen na Champions League-triomf met slecht nieuws voor FC Barcelona

Xavi Hernández is bezig aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer van FC Barcelona. De voormalig middenvelder van de Catalaanse grootmacht kondigde weliswaar eind januari al aan na dit seizoen te zullen vertrekken, maar de club hoopte hem naar verluidt nog op andere gedachten te kunnen brengen. Dat is niet gelukt: Xavi herhaalde vrijdagmiddag dat hij niet aanblijft als hoofdtrainer van de huidige nummer twee van Spanje.

De wereldkampioen van 2010 nam in het najaar van 2021 het stokje over van de ontslagen Ronald Koeman. Xavi loodste FC Barcelona in het seizoen 2022/23, nadat de club in de zomer ondanks de financiële problemen veel geld had uitgegeven op de transfermarkt, naar de eerste landstitel sinds 2019. De prestaties zijn dit seizoen een stuk minder en na de 3-5 nederlaag tegen Villarreal eind januari trok Xavi zijn conclusies. Hij achtte het voor zowel de club als zichzelf noodzakelijk dat hij na dit seizoen plaats zou maken voor een nieuwe hoofdtrainer.

President Joan Laporta hoopte Xavi naar verluidt nog van gedachten te kunnen doen veranderen, maar het besluit van de trainer staat vast. “De beslissing die ik heb genomen is de juiste. Het heeft rust gegeven aan de club, de spelers, zelfs de rest, maar ook aan mij en de omgeving”, wordt de oefenmeester geciteerd door Fabrizio Romano. “Ik verander niet van gedachten”, voegde Xavi er nog aan toe, om duidelijk te maken dat een langer verblijf op de bank van FC Barcelona écht niet aan de orde is.

Xavi hoopt zijn periode als hoofdtrainer van de club waar hij als speler zoveel successen beleefde goed af te sluiten. FC Barcelona heeft in eigen land echter acht punten minder dan Real Madrid. De koploper is op zondag 21 april te gast in Catalonië. FC Barcelona is daarentegen wel goed op weg om zich te plaatsen voor de halve finales van de Champions League. De ploeg van Xavi deelde Paris Saint-Germain woensdagavond een eerste tik uit: 2-3. Dinsdag staat in Barcelona de return op het programma. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finale op tegen Atlético Madrid of Borussia Dortmund.

FC Barcelona zal dus op zoek moeten naar een nieuwe hoofdtrainer. De Spaanse topclub is zeker niet de enige. Ook Ajax wil voor het komende seizoen een nieuwe eindverantwoordelijke aanstellen. John van 't Schip zit momenteel op de bank, maar bekleedt na afloop van dit seizoen zeer waarschijnlijk een andere rol. Spaanse media brachten Xavi onlangs nog in verband met de functie in Amsterdam.

