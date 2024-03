‘FC Barcelona sluit niets uit: wedstrijden van 16 en 21 april worden cruciaal’

Het valt niet uit te sluiten dat Xavi Hernández ook volgend seizoen nog voor de groep staat bij FC Barcelona. De voormalig middenvelder van de Catalaanse grootmacht kondigde eind januari tot verrassing van velen aan na dit seizoen te vertrekken, maar president Joan Laporta hoopt hem naar verluidt te overtuigen om tóch te blijven. Een definitief besluit wordt mogelijk na de duels met Paris Saint-Germain (16 april) en Real Madrid (21 april) genomen.

Xavi keerde in het najaar van 2021 terug bij FC Barcelona als opvolger van Ronald Koeman. De Spanjaard kon tijdens zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke niet voorkomen dat de club in een voortijdig stadium een streep moest zetten door de landstitel en door Eintracht Frankfurt op pijnlijke wijze uit de Europa League werd geknikkerd, maar bleef desondanks het vertrouwen houden van de clubleiding. Xavi betaalde dat vertrouwen in het afgelopen seizoen terug met het winnen van de eerste landstitel sinds 2019.

In de huidige jaargang vallen de resultaten van FC Barcelona echter tegen. De ploeg van Xavi werd in de finale van de Supercopa op een hoopje gespeeld door Real Madrid, vloog voortijdig uit de Copa del Rey en heeft in LaLiga al een ruime achterstand op de rivaal uit de hoofdstad. De 3-5 nederlaag tegen Villarreal op 27 januari was voor Xavi de spreekwoordelijke druppel. De legendarische middenvelder kondigde na afloop aan na dit seizoen te stoppen als hoofdtrainer bij de club waar hij als speler zoveel successen vierde. Het valt echter niet uit te sluiten dat hij nog terugkomt op dat besluit. Sport benadrukt dat Laporta hoopt op een langer verblijf van de trainer die de president in 2021 naar Barcelona haalde.

Een langere samenwerking tussen FC Barcelona en Xavi valt en staat echter met de resultaten in het restant van het seizoen. Volgens Sport geven de wedstrijden tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League én de Clásico tegen Real Madrid op 21 april mogelijk de doorslag. Mocht Barça zich ten koste van PSG plaatsen voor de halve finale van de Champions League én in eigen land in het spoor blijven van Real Madrid, dan hoopt de club Xavi te kunnen overtuigen op zijn beslissing terug te komen. Laporta heeft het sportmanagement in elk geval de opdracht gegeven om te wachten met het doorschakelen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.

Xavi heeft hierin uiteraard ook wat te vertellen. De oefenmeester houdt de deur voor een langer verblijf naar verluidt op een kier, maar wil dan wel zien dat de selectie serieus wordt versterkt. De komst van een controlerende middenvelder én buitenspeler van ‘toplevel’ is een pre. De financiële situatie van FC Barcelona is echter nog altijd bedroevend. Mocht de club ook komende zomer enkel transfervrije of ‘goedkope’ spelers kunnen aantrekken, dan lijkt de samenwerking tussen FC Barcelona en Xavi na dit seizoen toch écht tot een einde te komen.

