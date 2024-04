Ongeloof om FC Twente: 'Als je de Champions League in wil en je raakt in de war van een omzetting bij de nummer zes...'

Leo ten Voorde heeft geen goed woord over voor het optreden van FC Twente afgelopen zondag tegen Ajax. De Tukkers waren in de eerste helft, zonder groots te spelen, heer en meester en gingen weliswaar met een 0-1 voorsprong rusten, maar bleven na een slechte tweede helft met lege handen achter. Wil FC Twente volgend seizoen een rol van betekenis spelen in de Champions League, dan mag je volgens Ten Voorde niet in de war raken van één omzetting bij de ‘nummer zes’ van Nederland.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat FC Twente Ajax een paar speelronden voor het einde op achttien punten had kunnen zetten, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Maar het was toch écht zo. De Tukkers waren met een voorsprong van vijftien punten afgereisd naar de Johan Cruijff ArenA en konden de Amsterdammers een week na de historische afgang in De Klassieker tegen Feyenoord een volgende dreun uitdelen. Dat dreigde voor Ajax na de eerste helft te gaan gebeuren, ware het niet dat de thuisploeg na de rust een stuk beter voor de dag kwam en de 0-1 achterstand wist om te buigen in een 2-1 overwinning.

Bij FC Twente vielen na afloop van de wedstrijd in Amsterdam harde woorden en ook Ten Voorde laat in duidelijke bewoordingen blijken dat hij is geschrokken van het optreden in de tweede helft. “Als jij als nummer drie naar de ArenA gaat… We hebben natuurlijk het hele seizoen van de spelers gehoord, en we hebben het zelf ook de hele tijd geroepen en geschreven, dat Twente een goede ploeg heeft. Als je van jezelf vindt dat je een goede ploeg bent en je gaat voor een plek in de voorronde van de Champions League, dan kun je je niet zo gedragen als Twente zondag deed in de ArenA, bij de nummer zes van de Eredivisie”, zegt de clubwatcher in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia.

“Die écht bij het eerste zuchtje tegenwind als een eendagsvlieg uit elkaar valt”, laat Ten Voorde nog even merken niet onder de indruk te zijn van Ajax. De Amsterdammers boekten desondanks een 2-1 zege op FC Twente, dat de voorsprong op AZ daardoor zag slinken tot vijf punten. “Ik vind dat als je een goede ploeg bent en je staat op deze plek én je ziet zaterdagavond AZ enorm worstelen met RKC, dan weet je gewoon dat die derde plaats je eigenlijk niet kan ontgaan. Dan mag je wel met iets meer bravoure en lef tevoorschijn komen in de ArenA.” In de eerste helft had FC Twente nog de controle, maar was het volgens Ten Voorde ook al niet groots wat de formatie van coach Joseph Oosting liet zien.

Omzetting Ajax brengt FC Twente in de war

In de tweede helft gaf FC Twente niet alleen de controle, maar ook de voorsprong uit handen. “Na de rust doet Ajax één omzetting, één speler op een andere plek en een ander systeem, en de ploeg was van slag. Als je volgend jaar de Champions League in wil en je raakt helemaal in de war van een omzetting bij de nummer zes van Nederland…”, verzucht Ten Voorde. Die laatste opmerking leidt tot gelach bij zijn collega Fardau Wagenaar. Ten Voorde legt vervolgens uit waarom hij telkens de nadruk legt op de klassering van Ajax, dat dankzij de zege op FC Twente én het gelijkspel van NEC tegen PEC Zwolle de vijfde plaats heroverde. “Omdat ik gisteren (zondag, red.) wel een paar vervelende appjes binnen kreeg, onder andere van onze hoogste baas. Ik snap de euforie als je van de nummer drie wint”, zo klinkt het.

