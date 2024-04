FC Utrecht houdt Go Ahead Eagles van zich af door laat doelpunt Bozdogan

FC Utrecht heeft in de strijd om plaats zeven drie punten gestolen van Go Ahead Eagles (2-1). Can Bozdoğan kopte in de blessuretijd raak voor de Domstedelingen.

De Deventenaren en de Utrechters beleven qua resultaten een vrijwel identiek seizoen en stonden voorafgaand aan de wedstrijd qua punten gelijk. Ook vandaag leek het af te stevenen op een remise. Sam Lammers hielp de thuisploeg razendsnel op weg, maar met een kopbal trok Gerrit Nauber de stand gelijk. Go Ahead Eagles was de betere tegen FC Utrecht, maar een goal in de ultieme slotfase leverde de thuisploeg alsnog de overwinning op.

Artikel gaat verder onder video

Mike van der Hoorn haakte in de warming-up ziek af, waardoor Ryan Flamingo naar achteren werd geschoven en Zidane Iqbal de Utrechtse routinier verving. Bij Go Ahead Eagles voerde René Hake twee wijzigingen door. Door de keuze van de voormalig FC Utrecht-coach voor Nauber en Enric Llansana begonnen Xander Blomme en Jamal Amofa op de bank.

Naast het feit dat beide ploegen tot dusverre exact evenveel punten behaalden, hadden ook de topscorers hetzelfde aantal goals. Zowel Willum Willumsson als Lammers maakten er zeven. De laatstgenoemde kwam echter in januari pas over en had vandaag slechts vier minuten nodig om de score te openen. Jens Toornstra legde terug en Lammers vond kinderlijk eenvoudig - voor het zesde duel op rij - het net. Na de vlugge 1-0 duurde het even voordat Go Ahead Eagles zich liet gelden, maar grote kansen bleven uit. De Domstedelingen stelden daar overigens weinig tegenover en kort voor rust kopte Eagles-verdediger Nauber - als een vogel zo vrij - de gelijkmaker tegen de touwen.

Na een 1-1 ruststand leek Go Ahead Eagles de meeste aanspraak te maken op de overwinning. De ploeg van Ron Jans won de laatste vijf thuiswedstrijden, maar het liep vandaag totaal niet bij FC Utrecht. De Deventenaren kregen via meermaals Bobby Adekanye, Willumsson en invaller Jakob Breum de betere kansen, maar de trekker werd niet definitief overgehaald. Dat kwam Go Ahead Eagles duur te staan toen invaller Bozdoğan in de blessuretijd met het hoofd doel trof. Door deze zege komt FC Utrecht gelijk in punten met Ajax.

