Feyenoord-fans kunnen het niet laten en delen gigantische sneer uit aan Ajax

De Feyenoord-supporters die maandagmiddag op de Binnenrotte in Rotterdam aanwezig waren voor de bekerhuldiging konden het op het einde niet laten om toch nog even een flinke sneer uit te delen aan Ajax. De Amsterdammers pakken dit seizoen geen enkele prijs en dat wil de aanhang van de aartsrivaal weten ook.

Voor het tweede opeenvolgende jaar gaat het seizoen van Ajax als een nachtkaars uit. De Amsterdammers werden vorig seizoen zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten in de Eredivisie genoegen nemen met de derde plaats. Ze waren er alles aan gelegen zich dit seizoen te revancheren voor die teleurstellende prestaties, maar het ging al snel van kwaad tot erger. Ajax vond zich na de 5-2 nederlaag bij PSV op 29 oktober zelfs even terug op de laatste plaats.

De recordkampioen vond na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip weliswaar de weg omhoog, maar onder diens leiding ging het in het bekertoernooi op beschamende wijze mis tegen de amateurs van Hercules, werd er in de achtste finales van de Conference League kansloos verloren van Aston Villa en zit er in de Eredivisie mogelijk niet meer in dan de vijfde plek. Daar kwam onlangs de historische nederlaag tegen Feyenoord nog bij. De Rotterdammers speelden hun aartsrivaal op eigen veld helemaal zoek. Ajax mocht niet klagen dat het bij ‘slechts’ 6-0 bleef.

Waar Feyenoord na de 0-4 overwinning in de Johan Cruijff ArenA een nieuw hoogteput beleefde, schreef Ajax een volgende zwarte bladzijde in een uiterst donker seizoen. Maar zondag was er ook goed nieuws voor de Amsterdammers. Feyenoord was in de bekerfinale te sterk voor NEC, waardoor Ajax bij een eindklassering op de vijfde plaats geen play-offs hoeft te spelen. Een prijs is dat natuurlijk niet. Geen landstitel en geen KNVB Beker; wéér een seizoen zonder prijzen voor Ajax. En dat willen ze in Rotterdam maar wat graag weten. “Helemaal niets in Amsterdam. Helemaal niets, helemaal niets, helemaal niets in Amsterdam”, zo klonk het maandagmiddag tijdens de bekerhuldiging.

