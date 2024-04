Feyenoord oefent 'voortdurend', tóch heerst er lichte onzekerheid: 'Moet een hele andere groep aan de bak'

Feyenoord speelt komende zondag de bekerfinale tegen NEC en dan kan het zomaar zo zijn dat de beslissing uiteindelijk pas valt vanaf elf meter. Volgens clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad oefent de formatie van trainer Arne Slot het hele seizoen door op het nemen van strafschoppen. Het ging eerder dit seizoen desondanks mis tegen AS Roma, waardoor twee spelers mogelijk met een ‘rugzakje’ een eventuele nieuwe serie ingaan.

Feyenoord was er alles aan gelegen om zich in februari ten koste van AS Roma te verzekeren van een plekje in de achtste finales van de Europa League. De Rotterdammers waren na de nederlaag in de finale van de UEFA Conference League in 2022 én de uitschakeling in de kwartfinale een jaar eerder gebrand op revanche tegen de Romeinen, maar ook dit jaar ging het mis. AS Roma en Feyenoord hielden elkaar over twee wedstrijden in evenwicht, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Die namen de Italianen beter. Timon Wellenreuther keerde weliswaar een inzet, maar zag zijn ploeggenoten Dávid Hancko en Alireza Jahanbakhsh falen vanaf elf meter.

“Dat doen ze voortdurend”, zegt Gouka in de Voetbalpodcast over het oefenen op strafschoppen in Rotterdam-Zuid. “Niet zozeer puur op één wedstrijd gericht, maar dat doen ze voortdurend door het hele seizoen heen. Ze hebben natuurlijk tegen AS Roma die serie verloren. Het gekke daarvan was dat Hancko er volgens mij 150 achter elkaar had ingejast, maar uitgerekend hij miste.” Wellenreuther pakte daarvoor de inzet van Romelu Lukaku, maar na de misser van Hancko liet ook Jahanbakhsh na om te scoren. “Dat was ook een speler waarvan ze eigenlijk wel overtuigd waren dat hij zou gaan scoren. Ze oefenen dus wel, maar dat wil niet zeggen dat je daardoor altijd wint. Die twee spelers gaan dan toch met een rugzakje eventueel zo’n serie in. Hartman maakte er volgens mij ook eentje in Rome, maar is er nu niet bij. Er moet dus een hele andere groep aan de bak.”

Feyenoord de grote favoriet

Gouka verwacht echter niet dat het zondagavond op strafschoppen aan zal komen. De verslaggever is van mening dat Feyenoord het aan zijn stand verplicht is om te winnen van NEC. “Als ik naar alle aspecten kijk. Ze spelen in de eigen Kuip, Feyenoord de nummer twee van de ranglijst tegen de nummer zes. NEC heeft een heel goed seizoen, maar blijft natuurlijk een club die onder de topclubs zit. Wat ik net zei: die hele reeks die Feyenoord heeft gewonnen. Op Hartman na eigenlijk een volledige selectie tot de beschikking, een week voorbereiding gehad op deze wedstrijd. Alle ingrediënten zijn er voor Feyenoord om die wedstrijd te winnen en ik denk ook dat dat gaat gebeuren”, zo klinkt het.

Maar daarmee wil Gouka zeker niet zeggen dat Feyenoord zomaar even gaat winnen. “Niks is uitgesloten en volgens mij heb ik al eerder gezegd dat die wedstrijd geen abc’tje is voor Feyenoord, dat NEC best een listige tegenstander is. En ik geloof ook wel dat het best een PEC Zwolle-achtig elftal kan zijn (PEC won in 2014 de beker door Ajax met 5-1 te verslaan, red.) en dat ze op een dag dat alles meezit ook toe zouden kunnen slaan”, zegt de verslaggever. “Maar ik denk dat Feyenoord en PSV zó sterk waren dit seizoen dat het verschil tussen die twee clubs en de rest van Nederland bijzonder groot was. Als die clubs tot in de vezels gemotiveerd zijn, dan is het vrijwel onmogelijk om ervan te winnen.”

