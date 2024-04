Feyenoorder maakt indruk op Van Hanegem: ‘Ik zit op het puntje van mijn stoel’

Willem ten Hanegem is zeer te spreken over de ontwikkeling die doormaakt bij Feyenoord. De Gambiaan scoorde zondag twee keer tegen Ajax en heeft soms onvoorspelbare acties, waardoor er altijd wel iets kan gebeuren als hij de bal krijgt op de helft van de tegenstander.

“Mensen kunnen blijven mopperen op Yankuba Minteh, maar ik zit op het puntje van mijn stoel bij hem”, begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Hij verdedigt in het allerhoogste tempo en hij blijft zijn man opzoeken.”

Waar Minteh in het begin van het seizoen regelmatig werd verguisd wegens een gebrek aan productiviteit, is hij sinds zijn terugkeer van de Afrika Cup in januari een stuk doelgerichter geworden. Toch blijven veel supporters van Feyenoord kritisch op de jonge vleugelspeler wanneer hij een verkeerde keuze lijkt te maken.

Van Hanegem kan zich niet vinden in die kritiek op Minteh. “Natuurlijk maakt hij nog weleens de verkeerde keuze. Nou en?”, neemt De Kromme de huurling van Newcastle United in bescherming. “Bij Manchester United maken alle spelers bijna de hele wedstrijd de verkeerde keuzes en daar doen we net of Erik ten Hag gewoon een beetje tijd nodig heeft”, sluit hij af.

