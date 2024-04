Hard gelag voor Ajax-leden en Kroes: 'Bestuursraad legt zich neer bij ontslag'

De Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders (BAVA) van 21 mei dreigt een grote teleurstelling te worden voor de Ajax-leden die zich de afgelopen dagen hebben ingespannen voor een langer verblijf van Alex Kroes. De Raad van Commissarissen schorste de algemeen directeur vorige week met onmiddellijke ingang en neemt het liefst definitief afscheid van hem. De commissarissen staat niets in de weg om dat te doen, want volgens Quote blijft de bestuursraad volgende maand aan de zijlijn staan.

“In de bestuursraad van Ajax lijkt zich een ruime meerderheid af te tekenen voor de terugkeer van Kroes als algemeen directeur. Dat meldden bronnen vorige week aan De Telegraaf. Toch blijkt, uit onderzoek van Quote, dat de bestuursraad aan de zijlijn blijft staan”, zo klinkt het. En dat is een domper voor de Ajax-leden die afgelopen weekeinde een brief ondertekenden gericht aan de bestuursraad. In die brief opperen zij dat een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet worden afgewacht alvorens Kroes definitief op straat wordt gezet of andere maatregelen worden genomen.

Om de rust een beetje te bewaren staat voor 25 april, de geboortedag van Johan Cruijff, een officieuze ledenbijeenkomst op het programma. Die wordt georganiseerd door de bestuursraad, de grootaandeelhouder van AFC Ajax NV. Volgens de NOS wil de bestuursraad de bijeenkomst gebruiken om een standpunt in te nemen op de BAVA. Maar uit onderzoek van Quote blijkt nu dat op de BAVA-agenda alleen bespreekpunten staan en geen stemmingen. “Bij een stemming zouden de aandeelhouders ter plekke kunnen beslissen over het lot van Kroes. Aangezien de bestuursraad maar liefst 73% van de aandelen in handen heeft en grootaandeelhouder is van de NV Ajax, had deze vertegenwoordiging van de vereniging Ajax een stemming dus met gemak kunnen inbrengen. De RvC heeft zelf geen stemming gegarandeerd.”

De bestuursraad ‘legt zich dus neer bij de agenda en bij de uitkomst’, zo klinkt het. En volgens Quote is de uitkomst simpel: het ontslag van Kroes. De algemeen directeur zit momenteel een schorsing uit omdat hij wegens de aanschaf van ruim 17.000 Ajax-aandelen in de week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming wordt beschuldigd van handel met voorwetenschap. Ajax-leden zijn echter van mening dat de AFM hierover een oordeel moet vellen en erevoorzitter Michael van Praag publiekelijk zijn excuses moet aanbieden omdat hij met ‘voorbedachten rade karaktermoord’ zou hebben gepleegd. Maar zo ver lijkt het niet te komen. “De deur lijkt voor Kroes potdicht. De bestuursraad kan het ongenoegen nu uiten op de BAVA, maar daar blijft het bij”, wordt Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) geciteerd.

Kroes zelf kwam snel na het persbericht van Ajax over zijn schorsing met een statement op LinkedIn, waarin hij onder meer liet weten zich niet zomaar bij het besluit van de club neer te leggen. Kroes was voornemens samen met Ajax naar de AFM te stappen, maar Van Praag liet een paar uur later al weten dat dat weinig zin zou hebben. De erevoorzitter liet er geen misverstand over bestaan: Kroes is niet meer welkom. Volgens Schmets staat de commissarissen nu écht ‘niets’ in de weg om de algemeen directeur ‘definitief vaarwel te zeggen’. “Vrij vertaald: de aandeelhouders stappen op 21 mei allemaal in hun lease-Volvo voor een uitje naar de ArenA, waar niets anders wacht dan een gesprek. Hopelijk wordt de avond nog gezellig afgesloten met bier en bitterballen, anders komen ze voor niets”, is Quote cynisch.

