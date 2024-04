Hadj Moussa toont zijn klasse voorafgaand aan transfer naar Feyenoord

heeft dinsdag weer eens laten zien waarom hij komende zomer de overstap naar Feyenoord maakt. In een besloten oefenduel met Jong PSV wist Vitesse met 4-1 te winnen en was de Algerijn tweemaal trefzeker.

In het besloten oefenduel had Jong PSV het betere van het spel. Toch was het Vitesse dat dankzij een ongekende efficiëntie met een voorsprong kon gaan rusten. De Arnhemmers schoten in het eerste bedrijf slechts tweemaal op doel, maar beide schoten gingen erin. Al bij de tweede treffer van de middag liet Hadj Moussa zijn klasse zien met een fantastische steekbal op Joel Voelkerling Persson, die vervolgens raak wist te schieten.

Na rust was het Jesper Uneken die wat terugdeed namens de bezoekers. Vervolgens was het tijd voor de Hadj Moussa-show. De Algerijn, die al een assist op zijn naam had staan, wist de doelman van de Eindhovenaren tweemaal te verschalken, waaronder een keer uit een vrije trap. Daarmee liet hij zien waarom hij een transfer naar Feyenoord heeft afgedwongen.

Het sterke optreden van Hadj Moussa zal in Rotterdam goed zijn ontvangen. Begin april maakte Feyenoord bekend dat de vleugelspeler de eerste zomeraanwinst van 2024 is. De aanvaller komt over van het Belgische Patro Eisden, dat een recordsom ontvangt. Welk bedrag precies met de transfer is gemoeid, is niet bekend. In De Kuip heeft Hadj Moussa een contract tot medio 2029 getekend.

