Heerlijk verhaal rondom broer Rogier Meijer en bekerfinale: ‘Koopt 'ie champagne voor heel Nijmegen’

Voor Rogier Meijer staat zondag als trainer van NEC de bekerfinale te wachten. Speciaal voor deze bijzondere gebeurtenis, is zijn broer over komen vliegen uit Amerika, die gelijk grootste weddenschappen met hem zou zijn aangegaan.

Rams Meijer (45) woont al sinds 1999 in de Verenigde Staten. De twee hebben goed contact, maar zien elkaar niet veel. Wel volgt Rams Rogier op de voet. Hij probeert zoveel mogelijk wedstrijden van NEC te zien, vertelt hij tegen Voetbal International. “Het Amerikaanse ESPN zendt meestal maar één wedstrijd uit. Anders heb ik altijd nog een website waar ik alles kan zien, haha. Als er zondag Nederlands voetbal op tv is, begin ik daar mijn dag mee.”

Rams is ook duidelijk trots op zijn jongere broertje. “Dit is prachtig. Rogier is altijd mijn kleine broertje geweest. We waren elkaars beste vrienden en voetbalden altijd samen. Maar Rogier was een betere voetballer.” Heel vaak komt Rams niet terug naar Nederland. “Normaal gesproken één keer per jaar. Ik heb een Amerikaanse vrouw en een Amerikaanse dochter, dus eigenlijk ben ik een Amerikaanse Nederlander.” Toch kon hij deze wedstrijd niet laten schieten. “Ik hoop dat NEC wint. Ik wil er vooral bij zijn, zeker als NEC wint. Dan komt er iets ongekends los.”

Hans Kraaij jr. vraagt Rogier voor de bekerfinale naar de komst van Rams, voor de camera's van ESPN. “Hij is hier meer als steun, dan dat hij voor mij extra druk oplegt.” Volgens Hansie Hansie zou Rogier de terugreis van Rams betalen als NEC verliest, maar koopt Rams op zijn beurt voor heel Nijmegen champagne bij een overwinning van de club. “Haha, nou ik wil ook gerust voor hem betalen. Maar het is mooi dat hij erbij is. Dat is een van de extra leuke feitjes op deze dag.”

'Nu we duidelijkheid hebben geeft dat extra brandstof om van een heel mooi seizoen een historisch seizoen te maken', klinkt het bij NEC.