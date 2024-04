Interim-omroeper bij Feyenoord kreeg complimenten van Arne Slot: 'Het is goed zo'

Lars de Klein uit Gorinchem was interim-stadionspeaker tijdens de wedstrijd Feyenoord – FC Utrecht, en hij kreeg zelfs complimenten van Feyenoord-coach Arne Slot. Normaal is het de taak van Peter Houtman om de spelers om te roepen en doelpuntenmakers aan te kondigen, maar Houtman kon niet tegen FC Utrecht. Feyenoord vroeg aan de fans wie in de thuiswedstrijd tegen de Domstedelingen wilde omroepen.

“Feyenoord deed een oproep aan de fans wie eenmalig de stem van de Kuip wil zijn. Mijn dochtertje heeft me opgegeven. Toen hebben we samen in Feyenoordkledij een filmpje gemaakt waarin we de opstelling opnoemden toen de sfeer er lekker inzat”, legt De Klein uit aan De Gelderlander. De Klein kwam als winnaar uit de strijd, en hij moest op vrijdagochtend al in De Kuip verschenen voor een briefing.

Feyenoord nam contact op met De Klein. “Of ik vrijdag naar de Kuip wilde komen. Dan zou alles uitgelegd worden. Ik voelde inmiddels wel gezonde wedstrijdspanning, laten we het zo maar noemen”, legt hij uit. Feyenoord won met 4-2 van FC Utrecht, waar de interim-oproeper erg blij mee was.

Na de wedstrijd kreeg De Klein zelfs complimenten van Slot, maar de man uit Gorinchem is bescheiden en wil de rol van Houtman niet afpakken. “Ik kreeg zelfs een compliment van trainer Arne Slot tijdens de persconferentie. Ik heb ervan genoten, maar het is goed zo. Houtman is een icoon die bij de club hoort. Laat mij maar voor de klas staan.”