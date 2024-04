Jack van Gelder groot voorstander van ‘prikkelende gedachte’: ‘Zou voor beide partijen geweldig zijn’

Jack van Gelder is een groot voorstander van een eventuele overstap van Robin van Persie naar sc Heerenveen. De voormalig voetballer van onder meer Arsenal en Manchester United is momenteel werkzaam in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar lijkt de belangrijkste kandidaat om met ingang van volgend seizoen voor de groep te staan in Friesland. Van Gelder denkt dat een samenwerking voor beide partijen heel goed kan uitpakken.

Van Persie is sinds afgelopen zomer trainer van de onder-18 van Feyenoord. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is echter niet onomstreden in de jeugdopleiding van de Rotterdammers. Dat schrijft Sander de Vries van de Leeuwarder Courant dinsdagmiddag. Volgens De Vries trekt Van Persie bij de onder-18 ‘volledig zijn eigen plan’. Een vertrek uit Rotterdam-Zuid is dan ook niet ondenkbaar, zeker niet nu sc Heerenveen serieuze belangstelling toont. Bij de Friezen staan Maurice Steijn en Rick Kruys weliswaar ook op het lijstje, maar Van Persie heeft naar verluidt een streepje voor bij algemeen directeur Ferry de Haan.

Artikel gaat verder onder video

Van Gelder zou een overstap van de voormalig international naar sc Heerenveen in elk geval toejuichen. “Zou voor beide partijen geweldig zijn”, schrijft Van Gelder onder een tweet van De Vries over de Friese interesse in Van Persie. Van Gelder verklaart zich weliswaar niet nader, maar in het artikel van De Vries wordt wel dieper ingegaan op waarom sc Heerenveen een interessante optie is voor Van Persie. Volgens de verslaggever vormt sc Heerenveen ‘mogelijk een ideaal vertrekpunt’ als hoofdtrainer. “Natuurlijk wacht hem in het Abe Lenstra-stadion, als hij daadwerkelijk rondkomt met de club, een enorme klus. Tegelijk is Heerenveen in de Eredivisie een aansprekende club, de voorbije jaren steevast schommelend tussen de middenmoot en de subtop.”

Bovendien zou Van Persie bij goede prestaties in Friesland bij Feyenoord alsnog in beeld kunnen komen voor het hoofdtrainerschap. De voormalig aanvaller wil graag als hoofdtrainer aan de slag, maar realiseert zich dat die functie in Rotterdam-Zuid voorlopig in handen is van Arne Slot. Van Persie moet overigens eerst nog zijn trainerspapieren halen. “Maar de combinatie Heerenveen en de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal op de trainersstoel van het Abe Lenstra-stadion? Het is op z’n minst een prikkelende gedachte”, aldus De Vries.

Zou voor beide partijen geweldig zijn — Jack van Gelder (@jackvangelder) April 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot: 'Ik ga de waarheid vertellen: ja, ik heb hem gesproken'

De trainer van Feyenoord antwoordt op een vraag van Noa Vahle: "Ik kies ervoor om eerlijk te zijn."