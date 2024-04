Jan Streuer heeft duidelijke boodschap voor FC Twente-fans: 'Dat is niet realistisch, absoluut niet het geval'

FC Twente is weliswaar hard op weg om derde te worden in de Eredivisie en zich zodoende te verzekeren van een startbewijs voor de voorronde van de Champions League, maar supporters van de club moeten daardoor niet verwachten dat er komende zomer met geld zal worden gesmeten. Dat vertelt Jan Streuer zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Volgens Streuer, momenteel werkzaam als adviseur van technisch directeur Arnold Bruggink, is dat niet realistisch.

FC Twente eindigde in het afgelopen seizoen op de vijfde plaats en verzekerde zich uiteindelijk via de play-offs voor Europees voetbal van een ticket voor de voorronde van de UEFA Conference League. De club nam echter afscheid van succestrainer Ron Jans en zag ook meerdere sterkhouders vertrekken, waardoor het de vraag was of de prestaties van het afgelopen seizoen op z’n minst geëvenaard konden worden. Het antwoord is duidelijk: ja. FC Twente bezet momenteel de derde plaats en lijkt zich te mogen opmaken voor de voorrondes van de Champions League, al zijn er nog wel vijf wedstrijden te spelen.

Artikel gaat verder onder video

Dat FC Twente mogelijk met die derde plaats aan de haal gaat, betekent echter niet dat de club een heel ander beleid gaat voeren. Volgens Streuer mogen én kunnen de supporters niet verwachten dat FC Twente komende zomer voor veel geld gaat investeren in de selectie. “Dat is niet realistisch. De mensen verwachten nu dat FC Twente ook veel geld kan uitgeven, maar dat is absoluut niet het geval. Dat gaat niet lukken, dat geld hebben ze niet”, vertelt Streuer, tot dit seizoen nog technisch directeur in de Grolsch Veste. “Maar de mensen, vaak supporters, verwachten wel dat dat gebeurt. Maar zoals de financiële situatie nu is moet FC Twente doorgaan zoals ze nu bezig zijn. Dat is proberen goedkopere spelers te halen, die te ontwikkelen en proberen daar bij te blijven.”

Volgens Streuer is het voor FC Twente ‘onmogelijk’ om evenals Ajax, Feyenoord en PSV miljoenencontracten uit te delen. “Dat is absoluut niet aan de orde. Dat kan gewoon niet. Ajax, PSV en Feyenoord kunnen dat wel, maar FC Twente kan dat absoluut niet. Je moet realistisch zijn. Ik ga ervanuit dat we nu mogelijk derde worden, dat is voor Twente een geweldige prestatie. Maar als je meer wil en meer geld gaat uitgeven, dan kom je weer in een situatie waarin nu Vitesse zit, waarin Twente vroeger zat. Daar moet je niet in terug willen komen”, aldus Streuer.

