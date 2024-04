Kritiek Borst brengt Jans niet van de leg: trainer komt met verrassende reactie

Ron Jans heeft gereageerd op de kritiek die hij van Hugo Borst ontving. De journalist noemde Jans onder andere een ‘vaak verongelijkte boomer’. Zo gaf de trainer van FC Utrecht aan dat de scheidsrechter volgens hem tijdens Feyenoord - FC Utrecht (4-2) werd beïnvloed door het thuispubliek.

In gesprek met ESPN laat de trainer van FC Utrecht weten wat hij van de woorden van Borst vindt. “Ik heb er geen probleem mee, want ik vind Hugo eigenlijk een heerlijke man. Maar hij portretteert me als onsportieve, chagrijnige, oude man.” Daar kan de trainer zich totaal niet in de vinden.

Jans geeft juist aan meer plezier in zijn vak te hebben gevonden de laatste tijd. “In mijn naaste omgeving weten ze dat ik nu in staat ben om veel meer te genieten van het trainerschap dan eerder in mijn carrière. Omdat ik nu een stuk meer ontspannenheid heb. En volgens mij straal ik dat ook uit.”

FC Utrecht staat momenteel achtste in de Eredivisie, na een bijzonder matige seizoenstart. Na een ‘valse start’ onder Michael Silberbauer nam Jans de functie van hoofdtrainer in september over. Ondertussen spelen de Domstedelingen om plekken voor Europees voetbal.

