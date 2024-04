Perez: ‘Je hoort nu: hij is een verschrikkelijke jongen, er valt niet met hem te werken’

Kenneth Perez vraagt zich af of men bij Feyenoord geschrokken is van de heisa rondom Anis Hadj-Moussa. De Algerijnse vleugelaanvaller rondde vorige week woensdag zijn zomerse transfer naar Feyenoord af, meldde zich kort erna ziek bij Vitesse en werd vervolgens door nota bene zijn eigen trainer Edward Sturing en ploeggenoot Melle Meulensteen publiekelijk aangepakt.

Sturing uitte afgelopen vrijdag forse kritiek op Hadj-Moussa, nadat de huurling van het Belgische Patro Eisden zich te laat vanwege ziekte had afgemeld voor de training. “Ik ben op dit moment niet blij met Hadj Moussa. Zijn gedrag stoort mij”, zei Sturing onder meer bij ESPN over de 22-jarige rechtsbuiten. Ploeggenoot Meulensteen voegde daar zondag na de met 0-3 verloren streekderby tegen NEC het volgende aan toe: “Zoiets irriteert uiteindelijk wel in de spelersgroep. Er zijn gewoon basisregels die je als prof moet meenemen. Het gaat ook om respect voor elkaar hebben. Op tijd komen is respect richting elkaar toe en niet alleen voor jezelf."

Artikel gaat verder onder video

“Zijn ze daar bij Feyenoord van geschrokken?”, vraagt Perez maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN aan journalist en Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. “Nadat hij bij Feyenoord getekend heeft, hoor je nu bij Vitesse: het is een verschrikkelijke jongen, er valt niet met hem te werken. Het is natuurlijk jammer dat je een speler contracteert een dag later hoort: wat een vervelende…”

Gouka denkt niet dat trainer Arne Slot van Feyenoord onder de indruk is van de geluiden die er de afgelopen dagen klinken rondom Hadj-Moussa. “Slot heeft kort met Hadj-Moussa gesproken en hem uitgelegd wat ze van hem verwachten. Maar volgens mij hebben ze het niet over zijn karakter gehad. Maar je kent Arne Slot natuurlijk: Arne Slot denkt dat hij een bijna invalide speler nog beter kan maken als hij met hem aan de slag gaat. Dat heeft Slot bij veel spelers ook bewezen. Dus Slot denkt: als Hadj-Moussa vervelend gaat doen, dan krijg ik dat er wel uit. Hij zegt het natuurlijk niet hardop, maar hij denkt natuurlijk wel: wat Edward Sturing niet lukt, dat lukt mij natuurlijk wel.”

