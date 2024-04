Kenneth Perez komt in aanloop naar bekerfinale met uiterst opmerkelijk advies voor alle supportersgroepen

Perez zou alle supportersgroepen aanraden in een slechte periode van hun club de ploegbus te gaan opwachten. Volgens de analist gaan ploegen daardoor vaak beter spelen.

NEC-fans wachten eerder in het seizoen boos de bus op van hun ploeg, na mindere resultaten. In de eerste seizoenshelft waren de Nijmegenaren vaak teleurstellend, maar nu spelen ze om de vijfde plek en staan ze in de bekerfinale. Perez ziet daarin een oorzaak-gevolgrelatie, meldt hij tijdens de voorbeschouwing bij ESPN. “Het opwachten van de bus is een goed middel. Dat zouden meer clubs moeten doen. Gewoon na de eerste wedstrijd, bam, gelijk de bus opwachten. En dan ga je tegemoet wat NEC heeft gedaan dit seizoen.”

De analist denkt wel dat Feyenoord zondag een groot voordeel heeft, aangezien de club in de eigen Kuip speelt. “Een finale spelen in je eigen stadion, dat is een heel groot voordeel.” Jan Joost van Gangelen stelt als tegenargument dat de Kuip zondag voor bijna de helft zal zijn gevuld met NEC-supporters. “Dat wel, maar alles is vertrouwd. Dat scheelt veel, vind ik.”

Perez merkt ook op dat er vaak een groot verschil zit tussen thuis- en uitprestaties van voetbalclubs. “Ze proberen hetzelfde te spelen, maar er zit een groot verschil tussen uit en thuis. De afmetingen (van het veld, red.) zijn ongeveer hetzelfde. Het gras is dezelfde kleur. En toch op de een of andere manier…”

De bekerfinale tussen Feyenoord en NEC begint zondag om 18:00.

