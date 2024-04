Kieft over strijd binnen Ajax: 'Denk niet dat we met een hele grote crimineel te maken hebben'

Wim Kieft ziet Alex Kroes het liefst weer in functie terugkeren bij Ajax. Volgens de analist heeft de geschorste algemeen directeur ook weer niet zó veel fout gedaan en moet er naar een oplossing worden gezocht waardoor Kroes weer terug kan keren.

Er is binnen Ajax een strijd gaande tussen Alex Kroes en Michael van Praag, die ondertussen lijnrecht tegenover elkaar staan. Andy van der Meijde denkt dat eerstgenoemde uiteindelijk als winnaar uit de strijd komt, zo vertelt hij bij Veronica Offside. “Je ziet het ook aan de spandoeken in het stadion. Van Praag heeft veel voor Ajax gedaan, maar als de verhalen niet kloppen, dan wordt het een moeilijke zaak. Dat merken de supporters ook: de club gaat naar de klote. Merken en sponsoren willen nu zelfs mogelijk niet eens meer door. Dat kan toch niet bij een club als Ajax? Dan ben je heel ver afgezakt."

Artikel gaat verder onder video

Kroes ging de fout in door aandelen van de club te kopen, voordat bekend werd dat hij algemeen directeur bij Ajax werd. Van Praag heeft zelfs twee overtredingen gemaakt: hij bezat in het verleden aandelen van Ajax, als directielid van de club, maar ook als bondsvoorzitter. Kieft zou graag zien dat in ieder geval Kroes weer in Amsterdam aan de slag gaat. “Wat heeft hij nou gedaan, jongens… Kunnen we daar nou niet een oplossing voor vinden? Het gaat allemaal wel een beetje ver. Ik heb nou niet het idee dat we te maken hebben met een hele grote crimineel. Maar ja, ik weet niet hoe dat werkt bij Ajax. Hartstikke jammer.”

Wilfred Genee herhaalt vervolgens een komische opmerking van Peter Pannekoek, die door de zaal met veel gelach ontvangen wordt. “Hij stelde voor om Marc Overmars en Quincy Promes bij Ajax terug te halen en dan beginnen ze een criminele organisatie.” Over het conflict tussen Van Praag en Kroes zegt Kieft later nog het volgende. “Hij (Van Praag, red.) heeft een heel groot Ajax-verleden, ik denk dat hij ook wel weer het beste voor Ajax wil.” Dick Advocaat wil ook dat we meer respect hebben voor het cv van de oud-UEFA commissaris. “Het was echt een grote voorzitter.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes zit vlak boven zeer opvallend spandoek in de ArenA: 'Heeft hij zelf opgehangen'

De geschorste algemeen directeur Alex Kroes van Ajax was zondag aanwezig bij de wedstrijd tegen FC Twente.