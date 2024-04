'Alex Kroes voelt zich niet schuldig en gaat gewoon op de tribune zitten, goed van hem'

Alex Kroes was donderdagavond aanwezig in de Johan Cruijff ArenA tijdens het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles (1-1). Valentijn Driessen is van mening dat de geschorste algemeen directeur er goed aan heeft gedaan aanwezig te zijn bij het duel.

“Dat vind ik goed van hem”, complimenteert Driessen kroes in een video van De Telegraaf. “Je toch gewoon laten zien, niet verschuilen. Hij heeft ook aangegeven: ‘Ik ga naar de AFM (de Autoriteit Financiële Markten, red.), laat die maar een oordeel vellen of ik wel of niet met voorkennis heb gehandeld.’ In de tussentijd voelt hij zich niet schuldig en gaat hij gewoon op de tribune bij Ajax zitten.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen denkt dat de strijd van Kroes om bij Ajax te blijven nog niet is gestreden. “Je voelt achter de schermen bij Ajax in al die bestuurslagen dat er heel veel steun voor hem is en je voelt ook de beweging van: ‘Ja, is het allemaal niet te snel gebeurd?’”

De journalist ziet dat Kroes en Van Praag lijnrecht tegenover elkaar staan. “Nu is hij geschorst, maar ze (Van Praag en de raad van commissarissen, red.) zeiden: ‘Dat is een opmaat naar een vertrek. Absoluut onmogelijk dat hij nog terugkeert.’ Er zijn andere geledingen binnen Ajax die daar iets genuanceerder in zijn en het onderzoek bij de AFM willen afwachten. Dan zou hij nog terug kunnen keren. In de tussentijd kan Van Praag wel stappen maken met zijn RvC en een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders schrijven. Dan komt de grote confrontatie tussen de RvC en de bestuursraad."

Op vrijdagmiddag kwam naar buiten dat Van Praag zelf zijn aandelen in Ajax niet heeft gemeld. In de podcast Kick-off gaat Driessen in op het verschil tussen de acties van Kroes en Van Praag. “Dan moet Kroes vrezen, want daar kan volgens mij drie jaar gevangenisstraf op staan, op handel in voorkennis”, reageert de chef voetbal van De Telegraaf wanneer presentator Pim Sedee zegt dat Van Praag een boete van maximaal een miljoen euro kan krijgen. “Het is natuurlijk geen handel in voorkennis, het is het vergeten te melden van aandelen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bestuursraad wil straf Alex Kroes afzwakken', geschorste directeur laat gezicht zien in de ArenA

De bestuursraad van Ajax zoekt naar mogelijkheden om de straf voor Alex Kroes 'af te zwakken', schrijft het Algemeen Dagblad.