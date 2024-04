Liverpool blameert zich opnieuw: titelkansen in Premier League krimpen flink

Liverpool heeft zondag allesbehalve goede zaken gedaan in de titelstrijd in Engeland. De ploeg onder leiding van aanvoerder Virgil van Dijk blameerde zich zondag door met 0-1 in eigen huis van Crystal Palace te verliezen.

In het laatste seizoen met Jürgen Klopp als trainer van The Reds is de titelstrijd in de Premier League ongekend spannend. Voorafgaand aan dit weekend stonden Arsenal en Liverpool gedeeld bovenaan met 71 punten uit 31 wedstrijden, Manchester City volgde op één punt. Op basis van het doelsaldo stond de ploeg uit Noord-Londen bovenaan.

Nadat Manchester City zaterdag met 5-1 Luton Town had verslagen, was het zondag de beurt aan de ploeg van Van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo om eveneens de volle buit te pakken. Na een afstraffing op Anfield eerder in de week, waar Atalanta in de Europa League met 0-3 te sterk was, was de ploeg van Klopp er alles aan gelegen om terug te slaan. Met het sterkste elftal, waarin bovendien keeper Alisson Becker terugkeerde na een blessure, moest dit gaan gebeuren.

Crystal Palace verraste echter vriend en vijand door in de veertiende minuut het openingsdoelpunt voor haar rekening te nemen. Eberechi Eze mocht de 0-1 aantekenen op aangeven van linksback Tyrick Mitchell. In het restant van het duel domineerde Liverpool flink, maar kon het geen kansen verzilveren. Met 2,87 xG van Liverpool tegenover 1,87 xG van de bezoekers, wordt het duidelijk dat Liverpool in ieder geval één, al dan niet meerdere doelpunten had moeten maken. Door het verlies van de thuisploeg staat het nu op de derde plek, Arsenal komt zondagmiddag nog in actie.

