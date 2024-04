Serieuze waarschuwing voor Oranje: 'Dat moet je echt niet onderschatten, Veerman was helemaal nergens!'

Maarten Wijffels is zeer onder de indruk van de door Borussia Dortmund geleverde prestatie in de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers gingen vorige week in de heenwedstrijd tegen Atlético Madrid nog met 2-1 onderuit, maar rechtten dinsdagavond op zeer knappe wijze de rug en plaatsten zich uiteindelijk voor de halve finales. Wijffels zag vooral heel veel power brengen en denkt dat het Nederlands elftal het tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland heel lastig kan gaan krijgen tegen Oostenrijk.

De eerste twee returns in de kwartfinales van de Champions League leverden flink wat spektakel op. Paris Saint-Germain rekende uiteindelijk met ruime cijfers af met FC Barcelona, terwijl Borussia Dortmund zich op eigen veld herstelde van de nederlaag in Madrid en Atlético met een 4-2 zege uit het toernooi knikkerde. Wijffels begon nog met FC Barcelona - PSG, maar schakelde al snel over naar de wedstrijd in Dortmund. “Ik had meteen zoiets van: dat Dortmund… Je bent er dan zelf ook geweest in de vorige ronde, ziet dan wat voor power zij ontwikkelen en ik ben toch bij die wedstrijd van Dortmund blijven hangen”, vertelt hij in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Borussia Dortmund rekende in de vorige ronde nog af met PSV. Na de heenwedstrijd in Eindhoven (1-1) won Dortmund op eigen veld met 2-0. Bij de Eindhovenaren overheerste na afloop van het tweeluik het geval dat er veel meer in had gezeten. Dat gelooft Wijffels ook wel, maar hij vindt desondanks dat we in Nederland ‘té geringschattend’ zijn over wat de Duitse ploeg ook al in de groepsfase ‘aan power’ op het veld bracht. “Zo’n Sabitzer, dat was samen met Brandt de man van de wedstrijd bij Dortmund. En met die Füllkrug er ook bij, ja Maatsen eigenlijk ook. Maar Sabitzer…”, is Wijffels duidelijk onder de indruk van de Oostenrijkse middenvelder, die komende zomer met zijn land tegenover Oranje staat.

Volgens Wijffels moeten het Nederlands elftal en z’n achterban waken voor onderschatting tegen de Oostenrijkers. “Zo’n Sabitzer, en je hebt dan ook Konrad Laimer (Bayern München, red.) op het middenveld… Dat zijn gasten, die hebben een power. Joey Veerman was helemaal nergens in de eerste helft in Dortmund. Wat Dortmund toch kan brengen aan power, aan team, maar toch ook aan individuele klasse bij de buitenspelers. Dat moet je echt niet onderschatten”, zo klinkt het. Borussia Dortmund verzekerde zich dankzij de 4-2 zege op Atlético van een plekje bij de laatste vier. In de halve finale is PSG de tegenstander. De Fransen rekenden dinsdag af met FC Barcelona. “Het is een knappe prestatie van die ploeg. Nu heb je de halve finale PSG - Dortmund. Nou, zeg het maar. Die kunnen allebei de finale halen”, aldus Wijffels.

