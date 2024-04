Krabbendam fel over tafereel in de Johan Cruijff ArenA: 'Bewonderenswaardig? Waarom denk je dat hij er zit?'

Martijn Krabbendam vindt het allesbehalve ‘bewonderenswaardig’ dat Alex Kroes zondagmiddag aandachtig toeschouwer was in de Johan Cruijff ArenA bij de wedstrijd Ajax - FC Twente. De geschorste algemeen directeur maakte ondanks alle commotie die er rond zijn persoon is ‘gewoon’ zijn opwachting op de tribune. Presentator Matthijs Vegter van Voetbal International vindt dat Kroes daarvoor valt te prijzen, maar Krabbendam is het niet eens met zijn collega.

“Ze moeten in Amsterdam natuurlijk zelf weten wat ze willen”, zegt de Feyenoord-watcher in Rondje Eredivisie, alvorens met verbazing te reageren op een opmerking van Vegter. Laatstgenoemde vindt het best ‘bewonderenswaardig’ dat Kroes, ondanks het feit dat hij misschien wel de ‘meest besproken’ persoon van Nederland was afgelopen week, ‘gewoon’ zijn gezicht liet zien in de Johan Cruijff ArenA. “Bewonderenswaardig dat hij daar zit? Maar waarom denk je dat hij er zit? Om de meest besproken persoon van Nederland te blijven natuurlijk. Daar is niks bewonderenswaardigs aan”, zo reageert Krabbendam.

Artikel gaat verder onder video

Kroes begon op 15 maart jongstleden officieel aan zijn functie als algemeen directeur. De geboren Utrechter begon zich in de eerste twee weken van zijn dienstverband over belangrijke dossiers zoals de invulling van het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie, maar werd eerder deze maand door Ajax met onmiddellijke ingang geschorst. Kroes zou zich door de aankoop van ruim 17.000 Ajax-aandelen in de week vóór de publicatie van zijn voorgenomen benoeming schuldig hebben gemaakt aan handel met voorwetenschap. De raad van commissarissen ziet voor Kroes geen weg meer terug, maar de bestuursraad denkt daar anders over.

Krabbendam volgt de ontwikkelingen in Amsterdam met verbazing op de voet. “Ajax moet zelf weten wat ze daar doen, wie ze daar aanstellen. Ze moeten maar kiezen. ‘Kroes is een echte Ajacied’ dit en dat, maar dat is Michael van Praag volgens mij ook en dat is Danny Blind volgens mij ook. Ze moeten maar kiezen: wat willen ze? Willen ze een algemeen directeur die in een boek, vóórdat hij begon, Mislintat een oplichter noemde?”, doelt Krabbendam op de teksten van Kroes in het boek Ajax in crisis van schrijver Menno de Galan. “Wat hij (Mislintat, red.) misschien wel qua werk is, maar niet volgens de letter van de wet. Volgens dat KPMG-rapport kun je hem niet zo noemen. Willen ze iemand die al aandelen had van Ajax bij zijn oude clubs, wat eigenlijk ook niet helemaal mag?”

Krabbendam vraagt zich af of Ajax bovenstaande zoekt in een algemeen directeur. “Be my guest, van mij mag het allemaal. Maar je kunt toch niet zeggen dat Kroes, de man die moest zorgen voor rust en duidelijkheid, dat heeft gebracht? Er is alleen maar gedoe in de tent. Ze moeten het maar uitzoeken, maar als je daar dan gaat zitten dan weet je natuurlijk dat er camera’s op komen. Van Praag staat nu onder grote druk, in ieder geval bij de supporters. Op die manier zorg je dat dat in beweging blijft”, zo zegt Krabbendam over de aanwezigheid van Kroes in de Johan Cruijff ArenA.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Motie van wantrouwen op komst bij Ajax: 'Enorme stap, drie mannen gaan sneuvelen'

Arno Vermeulen denkt dat nog eens drie kopstukken van Ajax op korte termijn kunnen sneuvelen.