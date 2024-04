Hoofdrolspeler aangewezen in 'slangenkuil' bij Ajax: 'Ongekend machtsspel, niemand is zijn leven zeker'

Er is momenteel een ‘ongekend machtsspel’ gaande in de top van het bestuur bij Ajax, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De hoofdrol in deze ‘loopgravenoorlog is weggelegd voor Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdammers.

Na een rampweek, waarin Alex Kroes werd geschorst en Ajax met 6-0 op de broek kreeg in de Klassieker, bevindt Ajax zich in een ‘slangenkuil’, weet Driessen. Een groot deel van de invloedrijke bestuursraad, die 73 procent van de aandelen in handen heeft, schaart zich achter de op non-actief gestelde Kroes en zijn het dus niet eens met Van Praag.

“Veel verenigingsleden vinden dat Van Praag Kroes onterecht snel de wacht heeft aangezegd. En dat hij Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick onterecht de hand boven het hoofd houdt, terwijl zij Ajax op alle terreinen in totale chaos hebben gestort. Naast het sportieve verval gaat het om de organisatorische en financiële aftakeling”, valt er te lezen in de column.

Driessen stelt dat het drietal opzichtig gefaald heeft bij Ajax, maar dat Van Praag weigert om hen de deur te wijzen. “Terwijl het drietal met de al vertrokken Pier Eringa en Jan van Halst medeverantwoordelijk is voor onder andere de aanstelling van Sven Mislintat, Maurits Hendriks, aandelengoochelaar Alex Kroes, de uitgave van 115 miljoen euro aan transfers voor derderangs spelers – zie Feyenoord-Ajax – en twee leningen (veertig miljoen euro) om voldoende liquiditeit te hebben om de rekeningen dit seizoen te kunnen betalen”, zegt hij.

Driessen vergelijkt de huidige situatie met een toestand uit de fluwelen revolutie. “Veel verenigingsmensen willen Kroes terug, maar Van Praag wil snel doorschakelen naar een nieuwe directeur, omdat Kroes bezig was heilige huisjes omver te schoppen. Een belangrijke rol in dit hele machtsspel in de top bij Ajax is er voor bestuursraadvoorzitter Ernst Boekhorst”, aldus de journalist, die afsluit met de woorden: “Dat is de slangenkuil Ajax waarin niemand zijn leven zeker is.”

