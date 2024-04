Verweij geeft toelichting op video Mislintat: ‘Als hij een filmpje maakt, ontploft er een bommetje’

Mike Verweij heeft in de podcast Kick-off van De Telegraaf toelichting gegeven op de video die vrijdagochtend viraal ging. In de video horen we hoe een verslaggever van de krant voormalig technisch directeur van Ajax Sven Mislintat ondervraagt, terwijl de camera de vloer filmt. Op sociale media kreeg het medium veel kritiek voor de video en werd ze verweten dat het filmen in het geheim gebeurde.

Voor de video die viraal ging zijn videoredacteur Jeroen Holtrop en cameraman Marius Maurits naar Duitsland gegaan om Mislintat aan de tand te voelen over zijn werkzaamheden bij Ajax. “Hij heeft vandaag eindelijk zijn bijnaam weer eer aangedaan”, begint Verweij in de podcast. “Zijn bijnaam is bommetje, want als hij een filmpje maakt, ontploft er een bommetje.”

Artikel gaat verder onder video

“Jeroen en Marius zijn eigenlijk zo correct”, vervolgt de Ajax-volger van De Telegraaf. “Ze zijn naar Duitsland gegaan en ik dacht dat het helemaal niets zou worden. Alleen worden ze nu op sociale media om de oren geslagen, omdat ze eigenlijk heel correct zijn geweest. Mislintat wilde niet dat zijn huis gefilmd werd en kwam naar de openbare weg. Dat huis en Mislintat zijn, heel correct, niet in beeld gebracht. Maar nu wordt er op sociale media de indruk gewekt alsof het heimelijk is opgenomen. Zij liepen daar met een hele grote blauwe plopkap met de bekende ‘T’ erop, dus het is niet zo dat het stiekem is opgenomen. Ze hebben hem vragen gesteld en daar wilde hij aanvankelijk geen antwoord op geven. Uiteindelijk wel een paar korte antwoorden, nog even zijn straatje schoonvegen, nul komma nul zelfreflectie tonen, dus dat is allemaal gelukt.”

Presentator Pim Sedee voegt daar nog aan toe dat de journalisten het eerst op de meer gangbare manier hebben geprobeerd. “Ze hebben natuurlijk wel interviewverzoeken gedaan en hem geprobeerd te benaderen. Mislintat gaf aan dat hij er geen behoefte aan had. Hij had daarvoor alleen een interview bij het Duitse Sky gegeven waar hij eigenlijk niet kritisch ondervraagd werd, dus er was zeker reden om hem te interviewen.” Valentijn Driessen haakt erop in dat het eigenlijk geen echt interview was. “Hij liet al vanaf de eerste vraag weten dat hij niet gesteld was op vragen. Dat mag, maar ik vind het wel onverstandig. Het zou juist heel goed zijn als hij een keer zijn verhaal uit de doeken zou doen. Het is absoluut geen plausibel verhaal, want er valt nauwelijks wat te rechtvaardigen wat hij heeft gedaan bij Ajax.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Aad de Mos: 'Hij moet trainer van Ajax worden, helaas heeft hij één ding tegen zich'

Aad de Mos benoemt de ideale trainer voor Ajax. "Maar die jongen heeft één ding tegen, helaas."