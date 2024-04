Opmerking over Lamine Yamal komt ex-assistent van Simeone duur te staan

Germán Burgos betaalt een hoge prijs voor zijn opmerking over FC Barcelona-talent (16). De Spaanse TV-zender Movistar heeft de voormalig doelman en oud-assistent van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone als gevolg van zijn uitlatingen ontslagen.

Burgos zei voorafgaand aan de kwartfinalewedstrijd tussen Paris Saint-Germain en FC Barcelona van woensdagavond (2-3), waarbij hij als analist dienstdeed bij bovengenoemde zender: "Als hij het niet goed doet, kan hij altijd nog onder een verkeerslicht terechtkomen." Daarmee verwees de oud-keeper naar de vele bedelaars die bij stoplichten om geld vragen aan stilstaande automobilisten.



Beide clubs kregen lucht van de uitlatingen van Burgos en ondernamen direct actie. Na afloop van de wedstrijd weigerden spelers en trainers van zowel PSG als Barça namelijk om de Spaanse zender te woord te staan. Burgos probeerde de situatie op tv nog wel te redden: "Als iemand zich beledigd voelt, dan bied ik publiekelijk mijn excuses aan", sprak hij onder meer. "Het is niet mijn intentie geweest om Lamine Yamal, noch Barcelona, de spelers, de UEFA, of Movistar pijn te doen." Daarbij bezwoer Burgos dat zijn opmerking niet sloeg op 'welke ethniciteit of sociale klasse dan ook'.

Die excuses komen echter te laat: "Movistar Plus+ en Germán 'El Mono' Burgos beëindigen met onmiddellijke ingang de samenwerking op onze verschillende platforms", brengt de zender donderdag naar buiten. Het stopzetten van de overeenkomst is volgens Movistar 'in overeenstemming met onze interne gedragsregels, waarin een zerotolerancebeleid voor discriminerend gedrag is opgenomen'.

Germán Burgos fired after making a racist remark about Lamine Yamal (16) in the warmup to PSG-Barcelona. https://t.co/PGac44x0LW — Get French Football News (@GFFN) April 11, 2024

