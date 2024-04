Nijmegen kan alleen maar aan bekerfinale denken: 'Moeten wel onze beste wedstrijd van het seizoen spelen'

NEC neemt het aankomende zondag in de bekerfinale op tegen Feyenoord. De eindstrijd leeft enorm in Nijmegen, aangezien de club voor het eerst in de clubhistorie een hoofdprijs kan pakken.

Assistent-trainer Ron de Groot geeft in gesprek met De Telegraaf aan hoe belangrijk de wedstrijd voor ‘zijn’ NEC is. “Het leeft enorm. De hele stad staat op stelten. Er worden liedjes gemaakt en overal zie je het rood, zwart en groen.” De Groot heeft ook vertrouwen in een goede afloop, zondag. “Vorig jaar in de beker werd het 4-4 in De Kuip en verloren we pas na penalty’s. Tot vlak voor het einde van de reguliere speeltijd stonden we met 0-2 voor. We hebben laten zien dat we het Feyenoord lastig kunnen maken.”

Technisch directeur Carlos Aalbers deelt die mening, onder één voorwaarde. “Maar dan moeten we wel onze beste wedstrijd van het seizoen gaan spelen. We hebben dit jaar uit bij AZ gewonnen, vier punten gepakt tegen FC Twente, in Nijmegen van PSV gewonnen en een punt gepakt in de ArenA tegen Ajax en in De Kuip tegen Feyenoord. Tegen de topvijf hebben we laten zien dat we resultaten kunnen pakken. Dat moeten we nu in de finale weer laten zien. We willen Nijmegen laten dansen.”

Jasper Cillessen, geboren in de Groesbeek, in de buurt van Nijmegen, keerde vorig jaar terug bij NEC. Daar begon de international zijn profcarrière. “Ik kwam hier terug met een doel om Europees voetbal te spelen met NEC. Ik ben de club altijd blijven volgen. En nu zijn we negentig minuten verwijderd van Europees voetbal.” De oud-Ajacied kan ook bevestigen dat Nijmegen in de ban is van de wedstrijd van zondag. “Overal waar ik kom, gaat het maar over één ding: de finale. Iedereen wenst mij succes. De derby tegen Vitesse was zelfs van ondergeschikt belang. Dat zegt veel, zo niet alles, want dat is hier echt heel speciaal. En dat omdat wij de eerste hoofdprijs ooit kunnen winnen.”

Cillessen heeft ook nog positieve woorden over voor de Nijmeegse club. “De binding van de mensen met de club, de trouw. Toen ik hier vorig jaar terugkwam, werkten er nog steeds een hoop dezelfde mensen. De positieve sfeer is nooit veranderd, het is een familieclub. Zelfs toen ik in het buitenland speelde, kon ik gewoon hier naar binnen wandelen.” De bekerfinale begint aankomende zondag om 18:00.

