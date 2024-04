Opstelling NEC tijdens bekerfinale bekend: Meijer kiest voor twee andere namen

NEC heeft de opstellingen voor de bekerfinale bekend gemaakt. Trainer Rogier Meijer heeft twee wijzigingen doorgevoerd voor de wedstrijd tegen Feyenoord.

In mogelijk de allerbelangrijkste wedstrijd in de clubgeschiedenis van NEC zal het aantreden tegen de formatie van Arne Slot. Bij winst kunnen de Nijmegenaren hun eerste officiële hoofdprijs in de prijzenkast zetten.

In vergelijking met het duel tegen PEC (2-2) zijn er twee wijzigingen in de opstelling van de Nijmegenaren te noteren. Zo moet Brayann Pereira weer genoegen nemen met een plek op de bank, nadat hij de afgelopen weken niet kon overtuigen. Bart van Rooij komt weer in de ploeg na een blessure. Verder is Sontje Hansen niet fit genoeg om de hele wedstrijd te spelen en zit op de bank. Youri Baas komt in de ploeg voor hem, wat een meer verdedigende wissel betekent: Baas is opgeleid als linksback. NEC start dus op papier met vijf verdedigers. Lasse Schöne, die de beker al eerder in zijn carrière bij Ajax wist te winnen, begint ook op de bank.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Proper; Baas, Chery, Sano, Ogawa.