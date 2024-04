Peter Bosz pikt kritiek van Kenneth Perez niet en slaat keihard terug richting de ESPN-analist

PSV-coach Peter Bosz heeft gereageerd op de kritiek die hij kreeg van ESPN-analist Kenneth Perez. Bosz vertelde, na de 3-1 nederlaag in De Goffert bij NEC, dat hij zijn spelers hautain en arrogant vond in de wedstrijd. Perez vond het een beetje op een act lijken van de oefenmeester van PSV. Bosz legt op zijn beurt uit dat hij zich daar helemaal niet in herkent.

De coach van PSV vertelt tegenover Nederlandse media dat het absoluut geen act van hem was na de wedstrijd. Perez dacht dat dit het geval was. “Ik heb me kapot geërgerd, want hij staat naast me. Waarom zegt hij dat niet gelijk tegen me dan? Op het moment dat hij mijn analyse hoort - en hij staat naast me - dan zeg je dat toch? Een beetje raar toch, of niet?”

“Hij moet niet zeggen dat ik een spelletje speel, want ik speel geen spelletjes. Ik geef gewoon eerlijk mijn mening en dáár kan hij het niet mee eens zijn. Hij moet niet mijn integriteit in twijfel trekken”, vertelt Bosz met een strenge blik. Zijn visie op de afgelopen wedstrijd in Nijmegen is ook niet veranderd, zo legt Bosz uit.

“Mijn conclusie over NEC-uit is exact dezelfde als zaterdag. De scherpte was er niet. We hebben het afgesloten, hebben gisteren getraind en gaan nu door. De blik is op Excelsior gericht. Het kan en moet morgen beter.” Dinsdagavond speelt PSV de uitwedstrijd op Kralingen, waar Excelsior de koploper uit Brabant zal ontvangen. Aftrap: 20.00 uur.

