PSV dankt schitterende treffer Mauro Júnior voor moeizame zege op Excelsior

PSV heeft zichzelf herpakt in de Eredivisie na de nederlaag tegen NEC door te winnen bij Excelsior (0-2). Na een moeizame eerste helft brak Mauro Junior met een fraai schot de ban en even later besliste Johan Bakayoko het duel met een schuiver van dichtbij. De Eindhovenaren breidde hun voorsprong op Feyenoord, dat donderdag nog in actie komt, weer uit naar tien punten.

PSV had heel wat goed te maken nadat het afgelopen zaterdag voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie had verloren met 3-1 van NEC. Excelsior leek op voorhand de ideale tegenstander om de zure nasmaak weg te spoelen. De Rotterdammers wisten namelijk al negen wedstrijden niet te winnen en staan op de zestiende plaats in de competitie. Niets bleek echter minder waar, want Excelsior hield gedurende de eerste helft opvallend eenvoudig stand. PSV had veelal het balbezit, maar wist in de eerste 45 minuten geen enkel schot op doel te produceren.

De Kralingers loerden op de counter via onder andere Couhaib Driouech, die afgelopen winter dichtbij een transfer was naar uitgerekend PSV. Extra zuur was het dan ook voor de Marokkaan dat hij na een klein kwartier al in tranen het veld verliet met een hamstringblessure. Vlak voor rust kreeg Luuk de Jong de eerste en enige grote kans van de eerste helft. Hij werd in stelling gebracht door Sergino Dest met een schitterende steekpass. De Jong stond hierdoor oog in oog met doelman Stijn van Gassel, maar de clubtopscorer van PSV schoot de bal rakelings naast.

Mauro Junior breekt de ban

PSV ging in de tweede helft nadrukkelijk op zoek naar een opening in de verdediging van Excelsior die steeds meer begon te kraken. Zo ging een voorzet van Dest via Van Gassel aan iedereen voorbij en kopte André Ramalho van dichtbij tegen de Excelsior-goalie aan. Na een uur voetballen werd de ban dan toch gebroken. Mauro Junior kreeg de bal op de rand van de zestien en aarzelde geen moment om uit te halen. De multifunctionele Braziliaan schoot hard raak in het dak van het doel. Enkele minuten later besliste de Eindhovenaren het duel via Johan Bakayoko. Malik Tillman speelde de jonge Belg aan in het strafschopgebied die de bal koelbloedig langs Van Gassel in het doel schoof. Na deze beslissing vonden beide ploegen het wel best en ging de wedstrijd als een nachtkaars uit.

PSV herpakt zich dus na de nederlaag in de Goffert en wint weer in de Eredivisie. De voorsprong op Feyenoord bedraagt nu tien punten, maar die komen donderdag in actie tegen Volendam. Excelsior verkocht zijn huid vanavond duur, maar staat toch met lege handen. De ploeg van Marinus Dijkhuizen moet nog flink aan de bak in de strijd tegen degradatie, want zijn ploeg bezet de zestiende plaats met een punt achterstand op RKC, dat nog in actie komt tegen Almere City.

