PSV vernedert Heerenveen: grootste uitzege aller tijden, Eindhovenaren officieus kampioen

PSV heeft met een eclatante 0-8 overwinning op sc Heerenveen ruimschoots voldaan aan de eerste voorwaarde om vandaag (donderdag) nog kampioen van Nederland te worden. De ploeg van trainer Peter Bosz stond al binnen elf minuten met 0-3 voor, liep voor rust nog uit naar 0-5 en prikte er in het tweede bedrijf nóg eens drie bij. Na de meer dan ruime zege kan de blik op Deventer. Als Feyenoord daar punten laat liggen tegen Go Ahead Eagles, is de 25ste landstitel van de Eindhovenaren een feit.

Bij PSV is de stemming al maanden opperbest, al kreeg het eerder deze week slecht nieuws omdat Sergino Dest zwaar geblesseerd uitviel op de training. De Eindhovenaren konden vanavond kampioen worden. Voor PSV was het zaak om eerst zelf te winnen in en tegen Heerenveen zodat ze vervolgens af konden wachten of Feyenoord punten liet vallen later op de avond. Die eerste klus was snel geklaard vanavond in het Abe Lenstra Stadion. Binnen elf minuten stonden de Eindhovenaren al op een ruime 0-3 voorsprong. Thom Haye leed knullig balverlies waarna Malik Tillman Guus Til bediende. Til draaide knap weg en werkte goed af met een lage schuiver in de verre hoek. Luttele seconden later kopte Tillman een afgemeten voorzet van Jordan Teze binnen na een schitterende aanval van PSV. Ook de 0-3 werd gemaakt door Tillman toen hij op miraculeuze wijze de bal al zittend tussen de slapende Heerenveen-verdedigers over de doellijn prikte. De ploeg van Peter Bosz nam hierna wat gas terug, maar zodra PSV even het tempo verhoogde kwam Heerenveen in de problemen. Zo raakte André Ramalho met het hoofd de paal. Even later was het alsnog raak toen Til twee pogingen nodig had om zijn tweede van de avond op het scorebord te zetten. Vlak voor rust deed ook Joey Veerman nog een duit in het zakje door met links zuiver af te werken vanaf randje zestien en daarmee treffer nummer 100 maakte voor PSV in dit Eredivisieseizoen. Veerman juichte niet uit respect voor zijn oude werkgever, het Friese publiek had een applaus over voor hun oude smaakmaker.

Grootste uitoverwinning ooit

De tweede helft begon furieus. Zo zag Heerenveen een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel, schoot Johan Bakayoko een bal op de lat en schoot Luuk de Jong net naast. Even later was het alsnog raak voor PSV toen Bakayoko maar weer eens naar binnen trok. De jonge Belg haalde oerend hard uit en de bal vloog in de korte hoek via de onderkant van de lat in het doel. Hierna ging kelderde het niveau en het tempo van de wedstrijd. PSV werd steeds slordiger, maar Heerenveen was niet bij machte om daarvan te profiteren. Toen Heerenveen achterin in de fout ging werd er wel geprofiteerd door PSV. Espen van Ee speelde de bal zomaar in de voeten bij Veerman die Luuk de Jong bediende. Voor De Jong was het afwerken een koud kunstje en zo komt de topscorer op 27 treffers, Vangelis Pavlidis heeft er 26. Invalller Patrick van Aanholt zorgde na een prachtige één-twee met De Jong met een droge schuiver voor de 0-8. Hiermee zette PSV nog een clubrecord neer, het was namelijk de grootste uitoverwinning ooit voor PSV in de Eredivisie. De avond werd beëindigd met een kleine smet. Het feest in het uitvak werd namelijk iets te uitbundig gevierd. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd in de 90e minuut vanwege vuurwerk op het veld. Toen de rook eenmaal was opgeklaard floot Danny Makkelie snel voor het einde van de wedstrijd.

PSV kan na deze enorme overwinning plaatsnemen in de wachtkamer. Mocht Feyenoord punten verspelen op de Adelaarshorst dan hebben we een nieuwe landskampioen. Voor Heerenveen wordt het halen van de play-offs voor Europees voetbal een ingewikkeld verhaal. De ploeg van Kees van Wonderen heeft een achterstand van vier punten op Sparta dat zondag in actie komt tegen Volendam.

