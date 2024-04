Ajax-commissarissen en Mislintat komen met de schrik vrij: ‘Daar is ook weer ergernis over’

De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax en de eerder dit seizoen ontslagen Sven Mislintat lijken met de schrik vrij te komen. De Amsterdammers startten in het afgelopen najaar een onderzoek naar alle afgeronde transfers door de Duitse technisch directeur, van wie uit een rapport van de NOS bleek dat hij zich mogelijk schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling. Volgens Sjoerd Mossou is de conclusie van het onderzoek echter dat zowel Mislintat als de commissarissen ‘niet zo heel veel’ valt te verwijten.

Ajax kondigde alweer bijna een jaar geleden vol trots aan dat het in de persoon van Mislintat eindelijk een nieuwe technisch directeur had gevonden. De Duitser begon in mei aan de flinke uitdaging die hem te wachten stond. Er ging een flinke bezem door de selectie en Mislintat zou uiteindelijk meer dan honderd miljoen euro uitgeven aan de komst van nieuwe spelers. De bedragen die Ajax betaalde voor de nieuwkomers zorgden al voor gefronste wenkbrauwen en de werkzaamheden van Mislintat kwamen al helemaal onder een vergrootglas te liggen toen de NOS een onderzoek publiceerde waarin stond dat hij de Kroatische verdediger Borna Sosa via een zakenrelatie naar Amsterdam had gehaald.

Ajax schakelde vervolgens accountants- en adviesbureau KPMG in om te oordelen of dat inderdaad het geval was. Michael van Praag liet eerder deze week bij de NOS weten dat het onderzoek inmiddels is afgerond en dat het persbericht al klaarstaat. Chris Woerts wist dinsdagavond in Vandaag Inside al te vertellen dat er ‘eigenlijk niks’ in de uitkomsten staat. “Mislintat valt niet zo heel veel te verwijten, de RvC ook niet. Dat is eigenlijk een beetje wat je eruit kunt halen”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Dat leidt tot verbazing bij presentator Etienne Verhoeff, die het zich haast niet kan voorstellen dat KPMG er niet in is geslaagd om iemand te vinden die verantwoordelijk is voor de chaotische transferzomer.

“Daar lijkt het op. Misschien worden we nog verrast zodra het daadwerkelijk gepubliceerd wordt en blijkt het allemaal anders te liggen”, zegt Mossou. “Maar de geluiden zijn vooralsnog gewoon dít. Daar is ook weer ergernis over. Zijn ze wel diep genoeg gaan graven? Het is een teken aan de wand dat Kroes daar geen figuurlijke handtekening onder wilde zetten”, aldus Mossou, die eerder al schreef dat de inmiddels geschorste algemeen directeur Alex Kroes het een ‘flutrapport’ vindt.

